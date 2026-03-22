Märkte unter Druck...: Wochenrückblick KW 12-2026: Ölfilm auf den Märkten - Risk-Off wird zum Grundrauschen!

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Die Märkte stehen weiter unter Druck und diesmal ist der Schuldige so offensichtlich wie gefährlich: Energie. Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten und der nächste Preisschub bei Öl und Gas haben die Indizes belastet.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Grund ist nicht nur die direkte Belastung für Unternehmen und Konsumenten, sondern das, was daraus folgt: Inflationsdruck steigt, Zinssenkungsfantasie stirbt und das macht den Märkten die Luft dünn.

Quelle: wallstreet-online.de

Solange diese Gemengelage anhält, bleibt das Umfeld hochvolatil.

Marktgeschehen: Zentralbanken im Nebel, Renditen im Alarmmodus!

Die Notenbank-Parade geht zu Ende, doch statt Klarheit gibt es vor allem eins: Ratlosigkeit. Das Einzige, worauf sich der Markt momentan wirklich verlassen kann, ist die Richtung der Energiepreise, und die zeigt nach oben. Besonders Europa ist verwundbar, weil es energieimportabhängiger ist. Das spiegelt sich sogar im Verhältnis von Brent und WTI wider: Der Risikoaufschlag auf Nordsee-Öl bleibt hoch.

Am Anleihemarkt ist die Lage angespannt: Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe verharrt nahe den 2023er-Hochs um 3,02%, während die 10-jährige US versucht, über 4,30%auszubrechen. Diese Kombination ist toxisch: teure Energie + hohe Renditen = Wachstum unter Druck. Je länger das dauert, desto stärker rückt die Rezessionsgefahr in den Vordergrund und desto eher wird aus Volatilität ein strukturelles Problem.

Warum Gold diesmal nicht rettet!

Normalerweise wäre ein geopolitischer Schock der perfekte Boden für einen Goldsprung. Doch dieses Mal spielt Gold den sicheren Hafen nur eingeschränkt. Der Grund ist technischer, aber entscheidend: Deleveraging. Steigende Margin-Anforderungen und Stress am Bondmarkt zwingen Anleger, Positionen zu reduzieren. Und in solchen Phasen wird selbst Gold verkauft, um Liquidität zu schaffen. Genau deshalb konnte das Edelmetall nicht glänzen, sondern gab nach.

Rohstoffe: Metalle unter Druck - Kupfer rutscht, Gold schwächer!

Die Metallmärkte wurden in dieser Woche ebenfalls "abgespült":

Gold fiel auf fast 4.600,- USD je Unze. Das wirkt paradox, ist aber logisch: Öl treibt Inflationsangst, Inflationsangst hält Zentralbanken vorsichtig, vorsichtige Zentralbanken stärken den Dollar und ein starker Dollar drückt auf Edelmetalle.

Quelle: MinerDeck auf X

Kupfer erlebte die stärkste Wochenkorrektur seit fast einem Jahr. Der LME-Spotpreis fiel um rund 5% auf etwa 12.100,- USD je Tonne . Das ist ein klares Risiko-Signal: In Stressphasen wird zyklische Nachfrage eingepreist, und das trifft Kupfer besonders.

erlebte die stärkste Wochenkorrektur seit fast einem Jahr. Der LME-Spotpreis fiel um rund auf etwa . Das ist ein klares Risiko-Signal: In Stressphasen wird zyklische Nachfrage eingepreist, und das trifft Kupfer besonders. Silber musste mit am härtesten einstecken, mit einem Minus von mehr als 14%.

Fazit und Ausblick: Frühling in der Natur - Winter an der Börse!

Die Hoffnung ist, dass mit dem Frühling etwas Ruhe einkehrt. Doch an den Märkten gilt aktuell: Solange Öl hoch bleibt, bleibt Risiko niedrig. Wer jetzt investiert, braucht Risikodisziplin und sollte sich darauf einstellen, dass die nächste Bewegung schneller kommen kann als geplant.

Kommende Woche ist der Earnings-Kalender noch ruhig. Der Markt wartet auf die ersten Q1/2026-Zahlen ab Mitte April. Auch makroökonomisch ist der Kalender überschaubar, mit einer Ausnahme: Die Flash-PMIs für März werden besonders genau beobachtet, weil sie als erste Aktivitätsindikatoren die "Narben" des Iran-/Ölschocks zeigen dürften.

Und noch ein Punkt: Die letzten Wochenenden brachten wiederholt schlechte Überraschungen.Genau deshalb bleibt das Umfeld fragil. Die Märkte brauchen für eine echte Entspannung nicht noch einen Notenbank-Satz, sie brauchen ein klares Signal aus der Geopolitik: Waffenruhe und die Wiederöffnung der Straße von Hormus. Ohne das läuft die Zeit und die Rezessionswahrscheinlichkeit steigt. Lesen Sie im folgenden, was u.A. für steigende Rohstoffpreise spricht.

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Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

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