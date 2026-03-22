© Foto: Addictive Stock - imageBROKER.comSelbst Essen mit Freunden wird zum Luxus. Millionen sagen Einladungen ab und verschweigen den wahren Grund. Geldmangel frisst sich ins Sozialleben - und treibt immer mehr Menschen in Einsamkeit.Die wirtschaftliche Belastung in den USA zeigt zunehmend soziale Folgen: Immer mehr Menschen ziehen sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurück, weil sie es sich schlicht nicht mehr leisten können. Laut einer aktuellen Umfrage des CFP Board haben zwei Drittel der Amerikaner in den vergangenen zwei Jahren mindestens eine Einladung abgesagt - nicht aus Zeitmangel, sondern aus finanziellen Gründen. Betroffen sind dabei längst nicht nur kostspielige Events wie Hochzeiten oder Urlaubsreisen. Auch …Den vollständigen Artikel lesen
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