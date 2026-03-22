Der Spezialist für Schädlingsbekämpfung hat ein rentables Geschäft, das stetig wächst. Dazu kommt Nachholpotenzial in den USA. Schädlinge gab es schon immer. Und damit auch der Bedarf diese einzudämmen. Das galt auch vor mehr als 100 Jahren. 1924 ersann Harold Maxwell-Lefroy am Imperial College in London Möglichkeiten, den gescheckten Nagekäfer zu töten. Das Insekt verursachte damals schwere Schäden an Gebäuden wie der Westminster Hall. Aus diesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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