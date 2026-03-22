BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Jens Spahn sieht im Wahlergebnis in Rheinland-Pfalz positive Effekte für die CDU im Bund. "Das ist historisch, im Bundesland von Helmut Kohl, in Rheinland-Pfalz nach 35 Jahren wieder den Ministerpräsidenten zu stellen", sagte er in der ARD. "Das gibt für uns in der CDU im Bund Rückenwind", fügte er hinzu.

Man dürfe in Berlin nicht nachlassen, sagte er mit Blick auf die Koalition mit der SPD in Berlin. Es sei noch viel zu tun. Es brauche wieder Wachstum in Deutschland. "Das ist die Schicksalsfrage der Nation, es ist auch die Schicksalsfrage dieser Koalition von Union und SPD." Das sei die Schlüsselfrage für das Vertrauen./jr/DP/nas