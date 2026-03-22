© Foto: wO-GeminiChina ist Deutschlands wichtigster Handelspartner, doch das Verhältnis wandelt sich drastisch. In unserem Podcast "Börse, Baby!" haben wir den China-Experten Felix Lee zu Gast. Jetzt reinhören! China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner, doch das Verhältnis wandelt sich drastisch. Vom einstigen Technologieführer droht die deutsche Wirtschaft zum Bittsteller zu werden - aber wie konnte es dazu kommen? Läuft der Westen Gefahr, die chinesische Machtstrategie völlig zu unterschätzen? Das diskutieren wir gemeinsam mit dem Journalisten und China-Experten Felix Lee in der neuen Folge von "Börse, Baby!". Lee gibt exklusive Einblicke in die Denkweise Pekings: Weg von westlicher Moral, hin zu …Den vollständigen Artikel lesen
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