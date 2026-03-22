Berlin/Bonn (ots) -Carsten Linnemann (CDU) sieht die Glaubwürdigkeit des CDU-Spitzenkandidaten Gordon Schnieder als Grund für den Sieg bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Der CDU-Generalsekretär sagte im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: "Das wird in den nächsten Jahren noch zunehmen, dass Personen immer wichtiger werden, weil die Menschen sagen: In dieser verrückten Welt, das ist so kompliziert, man versteht das alles nicht mehr. Die beschäftigen sich ja auch nicht jeden Tag wie wir Politiker mit Politik. Und die gucken sich dann die Menschen an und sagen: Traue ich diesem Gordon Schnieder das zu? Und offenkundig hat er da die meisten Prozentpunkte geholt, weil er halt glaubwürdig ist, weil er authentisch ist, weil er nicht irgendwie so einen Tamtam macht und irgendwie gut daher kommen will, sondern weil er sich so gegeben hat, wie er ist."Für die Politik der schwarz-roten Regierung im Bund bedeute das Wahlergebnis in Rheinland-Pfalz, dass jetzt nur noch Sachpolitik gemacht werden dürfe, so Carsten Linnemann. Man dürfe jetzt nicht parteipolitisch denken, denn das Land stehe an einer Weggabelung. "Parteipolitik in klein-klein ist jetzt out." Es sei nur noch wichtig, was dieses Land voranbringe. "Alle Gruppen dieser Gesellschaft müssen sich beteiligen an den Reformen, die anstehen, die wir auch zum Teil gemacht haben, die jetzt noch kommen." Mache man keine Reformen, "dann werden die kleinen Leute die Zeche zahlen".Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de und ab sofort in unserem YouTube-Livestream.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6240881