Mainz/Bonn (ots) -AfD-Parteichefin Alice Weidel sieht nach dem Erfolg ihrer Partei bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl die Tendenz, dass die AfD durch die Ablehnung einer Zusammenarbeit seitens der Union immer mehr dazugewinnt. "Die Brandmauer-Politik hat dazu geführt, dass wir einen immer stärkeren Aufwuchs haben, weil sich die Bürger nicht mehr in ihren Problemen von den anderen Parteien abgeholt fühlen", erklärte Weidel im Fernsehsender phoenix. Das sehe man insbesondere in einigen ostdeutschen Bundesländern, "wo wir auf eine absolute Mehrheit wahrscheinlich zusteuern". Das heutige Ergebnis der AfD in Rheinland-Pfalz zeige, dass es langfristig einen Regierungsauftrag für ihre Partei gebe, "und wird uns langfristig attraktiv machen". Die dauerhaft starke Zustimmung für die AfD werde auch bei der Union Wirkung zeigen. "Das wird einer Partei wie der CDU aufzeigen, dass sie sich in die strategische Sackgasse begibt, wenn sie Wahlkampf mit AfD-Positionen macht, aber letztendlich linke Politik betreibt. Das führt zu nichts und das geht auch komplett am Wählerwillen vorbei", war Weidel überzeugt. Auch in Rheinland-Pfalz habe es sich gezeigt, dass sich der Wind im Land vor allem bei der arbeitenden Bevölkerung drehe, "weil die AfD die neue Partei der Arbeitnehmer ist".Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de und ab sofort in unserem YouTube-Livestream.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6240886