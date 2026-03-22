München (ots) -Freude und Erleichterung beim MSV Duisburg! Nach dem blamablen 1:5 in Rostock vergangene Woche sorgte Thilo Töpken im Spitzenspiel gegen den TSV 1860 in der 90. Minute für einen 2:1-Heimsieg. "Das war natürlich ein sehr schönes Gefühl. So spät ein Tor zu schießen ist immer geil", schwärmt der Siegtorschütze. "Nach einem Standard bringen wir den Ball nochmal aufs Tor, schießen gegen den Pfosten und dann steh ich goldrichtig und schieb ihn einfach rein. Aber was dann war, war natürlich sensationell." Lob gab es nach dem Spiel auch von Trainer Dietmar Hirsch: "Thilo Töpken hat, auf gut Deutsch gesagt, Scheiße fressen müssen. Der war so lange nicht im Kader. Ich habe mit ihm gestern, vorgestern noch gesprochen. Ich habe gesagt, du bist im Kader. Er meinte, Trainer, wenn du mich brauchst, bin ich da. Das ist, was uns ausmacht." Vorwürfe, dass seine Mannschaft, auch auswärts, nicht 100 Prozent geben würde, wies Hirsch aber deutlich zurück: "Wir spielen seit fast zwei Jahren mit der gleichen Kette: Englische Wochen, 3. Liga. Das sind Spieler, die alle letztes Jahr Regionalliga gespielt haben. Dass du vielleicht dann mal einen Hänger hast oder ein schlechtes Spiel, dann kriegst du auch mal 5. Das muss man einkalkulieren, sollte nicht passieren. Aber ich kann mich verbürgen, dass meine Mannschaft bis zum Schluss alles gibt."Kevin Volland bleibt trotz der Niederlage optimistisch für den Aufstiegskampf: "Wenn ich Duisburg heute gesehen habe, die werden auch noch Punkte lassen. Und wir müssen schauen, dass wir die 8 Spiele einfach weiter so bestreiten und vielleicht ein bisschen cleverer in den letzten Situationen, in den entscheidenden Phasen, werden."Ganz oben dreht der VfL Osnabrück weiter einsam seine Kreise, nach einem 1:0-Sieg bei der TSG Hoffenheim II nun 7 Punkte vor Verl und Cottbus. Bereits in der 10. Minute erzielte David Kopacz das Siegtor und ging im Anschluss sehr offensiv mit dem Thema Aufstieg um: "Jetzt im Saisonendspurt und wenn man da oben steht und sieht, wie die Spiele laufen, da liege ich falsch, wenn ich sage, die Spieler wollen das nicht."Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips zur 3. Liga am Sonntag mit Tabellenführer Osnabrück zu Gast bei der TSG Hoffenheim II sowie den Löwen in Duisburg - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es mit der 3. Liga nach der Länderspielpause am 4. April ab 13.30 Uhr mit der Samstags-Konferenz - live bei MagentaSport.MSV Duisburg - TSV 1860 München 2:1Die 7 Spiele andauernde Serie ohne Niederlage der Löwen ist gerissen! In der 90. Minute schlug Thilo Töpken zu und beschert den Duisburgern drei eminent wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Dem MSV gelingt damit Wiedergutmachung nach dem 1:5-Debakel in Rostock. In der Tabelle bleibt Duisburg auf Rang 3 und distanziert Sechzig auf Platz 7 auf 5 Zähler.Thilo Töpken, Duisburger Siegtorschütze, zu seinem Treffer: "Das war natürlich ein sehr schönes Gefühl. So spät ein Tor zu schießen ist immer geil. Nach einem Standard bringen wir den Ball nochmal aufs Tor, schießen gegen den Pfosten und dann steh ich goldrichtig und schieb ihn einfach rein. Aber was dann war, war natürlich sensationell."...was in der 2. Halbzeit besser war als in der ersten: "In Hälfte zwei sind wir noch aggressiver in die Zweikämpfe gegangen, haben vielleicht ein bisschen einfacher gespielt und hatten vor allem diese Wucht auf unsere Kurve. Wir haben schon oft hier in der letzten Minute ein Tor gemacht. Das hat uns einfach gutgetan."...wieviel Anteil die Kurve daran hat, dass Duisburg das beste Heimteam der Liga ist: "Die Fans sind einfach sensationell, egal ob zuhause oder auswärts. Sie stehen immer hinter uns. Wenn man das hier sieht - unbeschreiblich."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L2E1cDQ3VFY3OTRWeFJxMmEzeUJ1aDdYdVNHaWFQMVd2NTlrbzRKaXloND0=Dietmar Hirsch, Trainer Duisburg: "Ich habe gelitten, weil das Ergebnis knapp war, logisch, sehr emotional. Aber ich bin mächtig stolz auf die Jungs. Das war unfassbar, heute."...was in der 2. Halbzeit so gut war: "Unabhängig davon bin ich erstmal stolz, weil wir teilweise mit Spielern gespielt haben, die ganz jung sind, die selten gespielt haben, gegen eine Topmannschaft mit dem besten Kader. Ben Schlicke, Nicky Jessen zum Beispiel, auch die, die nachher reinkommen. Thilo Töpken hat, auf gut Deutsch gesagt, Scheiße fressen müssen. Der war so lange nicht im Kader. Ich habe mit ihm gestern, vorgestern noch gesprochen. Ich habe gesagt, du bist im Kader. Er meinte, Trainer, wenn du mich brauchst, bin ich da. Das ist, was uns ausmacht. Man muss verstehen: Kapitän nicht dabei, Vizekapitän nicht dabei, mit Paddy Sussek einer unserer Topscorer nicht dabei. Und dann so eine Leistung. 1. Halbzeit fand ich war von beiden Mannschaften sehr taktisch geprägt. Man muss sich erstmal trauen, gegen Sechzig, auch wenn es zuhause ist, Mann gegen Mann zu spielen, mit der jungen Truppe. Das haben wir gut gemacht. Dann gehen wir in Führung, kriegen den Ausgleich und dann wollen wir das Spiel gewinnen. Wir haben wieder auf Viererkette umgestellt, Tempo gebracht und sind dann belohnt worden. Davor ziehe ich den Hut, wie die Jungs das umgesetzt haben, erstmal personell. Aber dann auch wieder zwei Grundordnungen im Spiel zu spielen. Und dann einfach mit Wille und Leidenschaft, mit dem Stadion das Spiel zu gewinnen. Das ist unfassbar."...zum Siegtor: "Uns ist ein bisschen nachgesagt worden, auswärts wollen wir nicht oder wir schmeißen nicht alles rein. Ich sage zu 100 Prozent: Meine Mannschaft gibt immer alles. Letztes Mal hat unsere Kette, die Innenverteidiger ab und an mal was auf die Hörner bekommen, weil wir Fehler gemacht haben. Wir spielen seit fast zwei Jahren mit der gleichen Kette: Englische Wochen, 3. Liga. Das sind Spieler, die alle letztes Jahr Regionalliga gespielt haben. Dass du vielleicht dann mal einen Hänger hast oder ein schlechtes Spiel, dann kriegst du auch mal 5. Das muss man einkalkulieren, sollte nicht passieren. Aber ich kann mich verbürgen, dass meine Mannschaft bis zum Schluss alles gibt. Wir brauchen die Fans. Ich wünsche mir sehr, dass immer 25.000 oder mehr hier sind, jetzt in den letzten Spielen. Auswärts reißen wir uns den Arsch auf. Wir haben jetzt sehr emotionale Spiele in Bocholt, dann Essen. Wir wollen jetzt auswärts unbedingt was mitnehmen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aGhqL052K0tmRHEzTUl3MERqWnFxaDlPSzBNSUNnVTR3Snl2dWF2Rld2WT0=Kevin Volland, Spieler TSV 1860: "Ich fand, dass wir in der 1. Halbzeit ein sehr dominantes, gutes Spiel gemacht haben. Auch in der 2. Halbzeit. Eigentlich waren wir heute definitiv nicht die schlechtere Mannschaft. Es liegt dann am Ende in solchen Spielen am Detail, dass wir einen Fuß davor bekommen, dass wir 1-2 Chancen besser ausspielen, dass wir schärfer auf den Abpraller sind. In solchen Topspielen gegen direkte Konkurrenten musst du schauen, dass du genau solche Fehler nicht machst und dich für so eine Leistung belohnst, weil das normalerweise heute schon mit unser bestes Spiel war."...was die Niederlage für die Tabelle bedeutet, mit Sechzig 5 Punkte hinter Duisburg auf dem Relegationsplatz: "Vom Auftritt, vom Kampf, von der Dominanz war es ordentlich. Heute haben wir den nächsten Schritt gemacht. Aber du gewinnst dann solche Spiele nicht. Wir haben auch schon schlechtere Spiele gespielt und die Dinger gezogen. Wenn ich Duisburg heute gesehen habe, die werden auch noch Punkte lassen. Und wir müssen schauen, dass wir die 8 Spiele einfach weiter so bestreiten und vielleicht ein bisschen cleverer in den letzten Situationen, in den entscheidenden Phasen, werden. Dann müssen wir schauen, was dabei rauskommt."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NkJUdXJlbzV2d3ZkQ1IzSWxWalo4N2QrUGtZZDVNaDA3eTVwajJuNFRIVT0=Markus Kauczinski, Trainer TSV 1860: "Ich habe den Jungs gesagt, dass wir mit der 2. Halbzeit nicht zufrieden sein können. Wir haben so viele leichte Bälle verloren, Duisburg hat 3-4 harte Zweikämpfe gegen uns gehabt, wo wir die Bälle zu leicht hergeben und dann die Tore zu leicht fallen, wo Duisburg einfach gedankenschneller war. Das geht zu leicht. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, hatten auch die Möglichkeiten durch Sigi (Haugen). Wir haben auch in der 2. Hälfte fußballerisch kein schlechtes Spiel gemacht. Aber am Ende hast du über diesen Fußball zu leicht die Bälle verloren, hast dann zu viel gespielt, wo man einfach schneller nach vorne spielen kann."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=REs0NVo1eXFwYUI5NGZIeFVkWngyb0dsMHhNN0RLRTlid1crVUd6bFc1VT0=Manfred Paula, Geschäftsführer TSV 1860, vor dem Spiel zu den Aussagen von Präsident Gernot Mang, der Anfang Februar noch meinte, man sollte den Aufstieg zur Seite schieben und einen Monat später fragt, warum man nicht auch die restlichen 9 Spiele gewinnen sollte: "Grundsätzlich ist der Präsident eines Profiklubs immer berechtigt, das zu sagen, was er denkt und fühlt. Ich begrüße das auch, dass er da emotional beteiligt ist. Es ist tatsächlich so, dadurch dass wir die letzten Spiele so erfolgreich gestalten konnten, ist natürlich eine gewisse Aufbruchstimmung da. Wir freuen uns, dass wir uns selbst in die Ausgangsposition gebracht haben, weiter dabei zu sein, mitreden zu können. Und wir wollen in den letzten 9 Spielen unsere Möglichkeiten, unsere Chancen nutzen."...was ihm besonders gut am Spiel der Löwen gefällt: "Besonders gut können wir für uns beanspruchen, dass wir defensiv sehr, sehr stabil stehen, wenig Gegentore bekommen. Wir spielen nach vorne vielleicht noch nicht den optimalen Fußball, den wir uns auch vorstellen. Aber da können wir Nadelstiche setzen. Da sind wir immer im Strafraum punktuell gefährlich und machen dieses eine Tor mehr. Und das macht uns im Moment aus."...was Markus Kauczinski mit den Löwen so gut macht, dass seit seinem Amtsantritt am 11. Spieltag nur Rostock und Osnabrück mehr Punkte geholt haben (39) als Sechzig (37): "Wir haben uns was gedacht, warum wir Markus Kauczinski nach München geholt haben. Die Tabelle sagt einiges aus. Aber vielmehr ist es wichtig, seine tägliche Arbeit zu sehen, die ich auch miterlebe, im Training, wie er coacht, wie er mit den Spielern interagiert, wie er sie anspricht, wie er sie mitnimmt. Aber auch klare Worte findet. Das ist ein sehr erfahrener Trainer, der aber auch ein sehr soziales Gespür für die Spieler hat. Und ich glaube, das macht im Moment ganz, ganz viel aus."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MWhOaXVsMDBUeUZCY2FxMGZwNmhRWXFneHhWbUZ4NzdWdkdVaVA0MTFydz0=TSG Hoffenheim II - VfL Osnabrück 0:1Osnabrück nimmt weiter klar Kurs auf die 2. Bundesliga. Bei Aufsteiger Hoffenheim II reichte ein frühes Tor von David Kopacz aus der 10. Minute zum 6. Sieg in Folge. Damit bleibt der VfL ganz oben, 7 Punkte vor Verl und Cottbus. Hoffenheim steht 10 Zähler vor der Abstiegszone auf Rang 15.Stefan Kleineheismann, Trainer Hoffenheim: "Ich würde sagen, man kann sich etwas davon kaufen, weil wir einen guten Auftritt gegen die absolut beste Mannschaft der Liga hingelegt haben. So hat hier noch keine Mannschaft gespielt. Sie waren defensiv sehr, sehr stabil. Dennoch hatten wir ein paar Chancen, die wir auch machen können. In der 2. Halbzeit hatten wir dann viele Feldvorteile, aber die letzte Durchschlagskraft hat gefehlt, um was Zählbares mitzunehmen. Dennoch war es in Summe ein guter Auftritt von meinen Jungs."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=c1NTSE9XWTRzQm5Lb3VEOFRRcmFHcHR1WkVKVXlNNXMyQStvQlA0ZlJiVT0=David Kopacz, Osnabrücker Siegtorschütze, erzielte in den letzten 4 Spielen dreimal das 1:0: "Die Jungs sagen mir das immer. Deswegen hab ich das schon mitbekommen. Ich freu mich einfach. Wir belohnen unsere Teamleistungen und bringen die Dinge einfach zu Ende."...zu seinem Tor: "Wir wissen, wo wir zu stehen haben. Wir haben die Positionierungen. Dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, je nachdem wohin der Ball kommt. Dass er dann dahin vor die Füße geklärt wird, da sag ich danke."...zu seinem "Mbappé-Jubel": "Ich muss mir mittlerweile was Neues überlegen, weil ich immer wieder in die Situation komme."...ob sich auch die knappen Siege souverän anfühlen: "Ich glaube schon. Man merkt auch diese defensive Stabilität, diese Kompaktheit. Wir lassen einfach nichts anbrennen. In der 1. Halbzeit können wir das Ding gefühlt schon zumachen. Da kann sich Hoffenheim nicht beschweren, wenn es 2:0 oder 3:0 steht. Das können wir uns ankreiden lassen, ja. Aber wir bringen das Ding dann auch mit einem 1:0 zu Ende. Das wäre entspannter für uns, wenn wir auch das Zweite oder Dritte machen, wenn es dann so läuft. Aber defensiv stehen wir kompakt. Und dann können wir so ein Spiel auch mal 1:0 zu Ende bringen."...über den Wunsch und den Gedanken an die 2. Bundesliga: "Auf jeden Fall. Der Trainer hat es schon formuliert. Wenn man da oben steht, will man es natürlich auch packen. Am Anfang der Saison ist das immer schwierig. Da haben sich dann auch manche manchmal verkalkuliert, wenn man das Ziel ausruft und es doch nicht schafft. Aber jetzt im Saisonendspurt und wenn man da oben steht und sieht, wie die Spiele laufen, da liege ich falsch, wenn ich sage, die Spieler wollen das nicht."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QWYxcjlaREFITHFtQURpRW5mSHp5dU9WZEFSU05YbURWSmJmZGhtNmRKbz0=Timo Schultz, Trainer Osnabrück: "Ich nehme vor allem die 3 Punkte gerne mit nach Osnabrück. Alles in allem natürlich absolut verdient. Aber unterm Strich muss man sagen, haben wir es auch viel zu spannend gemacht. Gerade in der 1. Halbzeit haben wir eine Menge guter Konterchancen, die wir nicht gut ausspielen. Heute hat das eine Tor gereicht. Aber mit den Möglichkeiten nach Balleroberung sind wir wirklich fahrlässig umgegangen."...über die Pläne in der Länderspielpause: "Wir sind sozusagen das Kontraprogramm von Paderborn. Wir geben nicht eine Woche frei, sondern machen zwei Testspiele, Mittwoch eins in Hannover und Donnerstag eins gegen Gladbach. Danach kriegen die Jungs dann vier Tage frei. Wir wollen so halbwegs im Rhythmus bleiben, vor allem auch die Jungs, die zuletzt wenig gespielt haben. Wir haben noch Themen, an denen wir arbeiten müssen und dafür sind zwei gute Gegner genau richtig."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OUovTm9xQ2tPMDdicVJzZE5zOCs2VDVVZXdzR3pTWGdqaVdndUk1SUh2az0=Daniel Latkowski, Technischer Direktor Osnabrück, vor dem Spiel über den Höhenflug der Osnabrücker: "Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Momentaufnahme. Davor war ich Scout, hab auch viel Scheiße mitgemacht, gerade mit dem Zweitligaabstieg und der Hinrunde in der 3. Liga. Deswegen genießt man die aktuelle Situation umso mehr."...an welchem Punkt man gemerkt hat, dass die Entwicklung da ist, die man haben will: "Es war die gesamte Saison über eine Entwicklung zu sehen. Wir sind von Spieltag zu Spieltag stärker geworden, nach einem nicht so guten Start, als schon die Stimmen laut wurden, dass es eine schwierige Saison wird. Aber danach haben wir einen Flow gefunden, haben danach vor dem Winter eine kleine Delle gehabt, zumindest ergebnistechnisch. Aber wir hatten eine stetige Entwicklung. Von daher ist es sehr, sehr stabil, das muss man so sagen."...ob er zweigleisig plant: "Wir werden weitestgehend mit demselben Staff weitermachen. Wir sind da voll im Kader drin. Das hat Priorität. Da ist es natürlich herausfordernd. Aber es macht natürlich Spaß, sich auch mit dem anderen Szenario zu beschäftigen. Aber das ist natürlich noch sehr weit in der Schublade, weil wir demütig sind. Es kann sehr, sehr viel passieren. Wir sehen es jedes Wochenende. Gefühlt waren wir vor 6 Wochenenden in der Verfolgerrolle. Und auf einmal grüßen wir von ganz oben."...warum Timo Schultz dem VfL guttut: "Weil er einfach unaufgeregt, klar bei seiner Linie bleibt. Wenn man sieht, was für ein Erfolg mit ihm gekommen ist. Seit Tag 1 hat er sich nicht verändert. Er ist in keinerlei Hinsicht so, dass er irgendwelche höheren Ansprüche stellt. Er hat schon höher trainiert. Von daher wäre es durchaus legitim, dass er sagt, ich brauche das, ich brauche dies. Er ist vollkommen auf dem Boden geblieben und deswegen passt das sehr, sehr gut zu uns."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UGI5Z3Bydi9tNVYvQS8wS2JQNVNtdDl2YXY0RjJtWDliQWZnQ29Ldmd3UT0=Fußball live bei MagentaSport3. Liga | 31. SpieltagSamstag, 04.04.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: VfL Osnabrück - 1.FC Schweinfurt 05, Hansa Rostock - Viktoria Köln, TSV Havelse - Energie Cottbus, 1860 München - SV Waldhof Mannheim, Erzgebirge Aue - TSG Hoffenheim IIab 16.15 Uhr: VfB Stuttgart II - SSV Jahn Regensburg, Rot-Weiß Essen - MSV DuisburgSonntag, 05.04.2026ab 13.15 Uhr: SSV Ulm 1846 Fußball - SC Verlab 16.15 Uhr: 1.FC Saarbrücken - FC Ingolstadt 04ab 19.15 Uhr: Alemannia Aachen - SV Wehen WiesbadenGoogle Pixel Frauen-Bundesliga live - 21. SpieltagSonntag, 22.03.2026Ab 13.45 Uhr: RB Leipzig - SC FreiburgAb 15.45 Uhr: 1. FC Nürnberg - 1. FC KölnAb 18.15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Carl-Zeiss JenaMontag, 23.03.2026Ab 17.45 Uhr: 1. FC Union Berlin - SV Werder BremenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6240887