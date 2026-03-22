Jahrelang wurden im Namen von Collien Fernandes Deepfakes verbreitet. Bundesjustizministerin Hubig hat jetzt Konsequenzen angekündigt und will noch im Frühjahr einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Das Problem der digitalen Gewalt spitzt sich aufgrund neuer KI-Tools weiter zu. Nachdem der Grok-Skandal Anfang des Jahres für heftige Kritik sorgte, hat der Fall der Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes jetzt erneut eine Welle der Empörung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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