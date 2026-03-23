17 % der LPG-Kapazitäten in Katar wurden in der letzten Woche auf 2 bis 3 Jahre hin zerstört. Was für ein Wahnsinn! Der Iran schießt auf kritische Infrastruktur westlicher Verbündeter, als Antwort auf die israelisch-amerikanische Aggression. Das bringt Horror-Vorstellungen aus der Corona-Pandemie wieder in den Vordergrund, als man den Zusammenbruch der weltweiten Lieferketten erleben dürfte - zumindest für einige Monate. Für die Kapitalmärkte heißt das Dauerstress-Modus, hohe Volatilitäten mit abwärts gerichtetem Trend. Selbst die sicheren Häfen wie Gold und Silber sind unter massivem Verkaufsdruck - vermutlich geht es um Liquiditätsnöte. Ein Rohstoff tendiert dennoch von Hoch zu Hoch: Wolfram. Das äußerst wichtige Veredelungsmetall für die Defense-Industrie erreichte Preise von bis zu 2.800 USD pro metrischer Tonne (APT). Es gibt einen Profiteur: Almonty Industries - bereits über 2.000 % gestiegen in den letzten 18 Monaten - wie geht es hier weiter?Den vollständigen Artikel lesen ...
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