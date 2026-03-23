2025 dürfte ein Rekordjahr gewesen sein. Für 2026 bleiben viele Produzenten vorsichtig, während neue Goldprojekte immer langsamer, teurer und anspruchsvoller in Richtung Produktion kommen.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Osisko Development Corp. und Newcore Gold Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 23.03.2026, 5:44 Uhr

Die globale Goldminenproduktion hat 2025 nach Einschätzung des World Gold Council mit rund 3.672 Tonnen wohl einen neuen Höchststand erreicht und damit etwa ein Prozent über dem Vorjahr gelegen. Doch hinter der starken Schlagzeile steckt ein unbequemer Befund: Viele große Produzenten bleiben für 2026 vorsichtig und stellen geringere Fördermengen in Aussicht. Das World Gold Council rechnet zwar insgesamt noch mit einem leichten weiteren Anstieg der Minenproduktion, unter anderem weil zwei große Minen ihren Betrieb wieder aufnehmen sollen. Gleichzeitig bleibt der Weg von der Entdeckung bis zur Produktion lang, teuer und komplex. Genehmigungen ziehen sich, Kosten steigen, und die Finanzierung neuer Projekte ist anspruchsvoll. Genau dort liegt der entscheidende Punkt: Nicht das Metall verschwindet kurzfristig, sondern neue wirtschaftliche Unzen werden spürbar schwerer zu definieren und in Produktion zu überführen.

Gold ist nicht nur Wertspeicher, sondern auch ein Metall mit hoher Wiederverwertbarkeit. Für Investoren ist dabei die Unterscheidung zwischen Reserven und Ressourcen zentral. Reserven bezeichnen den wirtschaftlich abbaubaren Teil einer Lagerstätte, meist auf fortgeschrittenem Studienniveau. Ressourcen erfassen den geologisch nachgewiesenen Bestand in unterschiedlichen Sicherheitsstufen - von abgeleitet über angezeigt bis gemessen. Bei den globalen Goldreserven geht der US Geological Survey in seiner Ausgabe 2026 von rund 66.000 Tonnen aus. Für die weltweiten Goldressourcen verweist der World Gold Council auf eine Schätzung von Metals Focus in Höhe von 132.110 Tonnen Gold.

Bemerkenswert ist vor allem, dass diese Reserveschätzungen trotz des laufenden Abbaus seit Jahren vergleichsweise stabil geblieben sind. Das spricht nicht dafür, dass Gold kurzfristig ausgeht. Der Engpass verlagert sich vielmehr an eine andere Stelle: Neue Vorkommen müssen heute mit höherem Kapitaleinsatz, längeren Zeitachsen und mehr technischem Aufwand in wirtschaftliche Projekte verwandelt werden. Genau deshalb rücken gut finanzierte Entwickler mit belastbaren Projekten, klarer Studienarbeit und sichtbarem Nachrichtenfluss stärker in den Fokus.

Newcore Gold - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/newcore-gold-ltd/ - rückt in diesem Umfeld zunehmend in den Fokus, da das Unternehmen sein Enchi-Goldprojekt im Südwesten Ghanas entlang eines der ergiebigsten und am besten erschlossenen Goldgürtel Afrikas, der Bibiani-Scherzone, vorantreibt. Das Unternehmen hat mit der am 18. März 2026 veröffentlichten aktualisierten Mineralressourcenschätzung einen wichtigen Meilenstein bei der Erschließung dieses Projekts erreicht. Enchi verfügt nun über eine angezeigte Mineralressource von 1.502.000 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 0,56 Gramm Gold pro Tonne sowie eine abgeleitete Mineralressource von 626.000 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 0,49 Gramm Gold pro Tonne.

Zudem waren die jüngsten Bohrergebnisse äußerst vielversprechend, wobei besonders hochgradige Abschnitte von bis zu 173,75 Gramm Gold pro Tonne auf einer Mächtigkeit von 1,0 Meter hervorzuheben sind. Die vorläufige Machbarkeitsstudie liegt weiterhin im Zeitplan für den Abschluss bis Ende Juni 2026. Aufbauend auf diesen Erfolgen und gestützt durch zusätzliche Barmittel aus der Ausübung von Optionsscheinen wurde das laufende Bohrprogramm auf 60.000 Meter erweitert. Diese Erweiterung beschleunigt die Bohrtätigkeit und stärkt die operative Basis des Unternehmens, was die kontinuierliche Schaffung von Shareholder Value unterstützt.

Newcore Gold präsentiert sich übrigens auf der Rohstoffmesse in Hamburg, am 10. und 11. April: https://www.rohstoffmesse-hamburg.de

Osisko Development - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/ - gehört ebenfalls zu den Namen, die in einem enger werdenden Angebotsmarkt Beachtung verdienen. Das Unternehmen hält unter anderem das Vorzeigeprojekt Cariboo Gold in Kanada zu 100 Prozent. Laut der optimierten Machbarkeitsstudie vom April 2025 soll Cariboo im Durchschnitt rund 190.000 Unzen Gold pro Jahr über eine Laufzeit von zehn Jahren produzieren. Erstes Gold wird für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet, wobei dies an den Fortschritt der Projektfinanzierung und den Bauablauf geknüpft ist. Parallel läuft auf Cariboo ein vollständig finanziertes 70.000 Meter-Bohrprogramm, das neue Entdeckungen und zusätzliches Ressourcenwachstum innerhalb und außerhalb des bestehenden Lagerstättengebiets testen soll. Damit kombiniert Osisko Entwicklungsfortschritt mit weiterem Explorationspotenzial.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und Newcore Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/newcore-gold-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

Viele Grüße

Ihr

SRC-Team

Quellen:

https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/03/you-asked-we-answered-are-we-running-out-gold

https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-gold.pdf

https://newcoregold.com/news/newcore-gold-announces-updated-mineral-resource-estimate-for-the-enchi-gold-project-ghana-2026/

https://newcoregold.com/news/newcore-gold-commissions-pre-feasibility-study-for-its-enchi-gold-project-ghana/

https://newcoregold.com/news/newcore-gold-increases-drill-program-to-60-000-metres-at-the-enchi-gold-project-ghana/

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/01/07/3214353/35625/en/Newcore-Gold-Diamond-Drilling-Intersects-High-Grade-Gold-Mineralization-with-174-g-t-Gold-over-1-0-Metre-and-3-54-g-t-Gold-over-23-0-Metres-at-the-Enchi-Gold-Project-Ghana.html

https://osiskodev.com/news/news-releases/osisko-development-announces-optimized-feasibility-study-for-permitted-cariboo-gold-project-with-c943-million-after-tax-npv5-and-221-irr-at-us2400oz-base-case-gold-price-at-us3300oz-spot-gold-c21-billion-after-tax-npv5-and-380

https://osiskodev.com/news/news-releases/osisko-development-launches-fully-funded-70000-meter-exploration-drilling-campaign-targeting-new-discoveries-at-cariboo-gold-project

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