Gold und Antimon treffen bei Sunday Creek aufeinander: Neue Bohrergebnisse aus dem oberen Apollo-Bereich untermauern die Hochgradigkeit des Systems.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. erstellt und verbreitet! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Southern Cross Gold Consolidated Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 23.03.2026, 05:33 Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Blick auf die aktuellen Rohstoffmärkte zeigt ein aufkommendes Spannungsfeld: Während Gold zumeistals sichere Bank in unsicheren Zeiten gesehen wird, entwickelt sich Antimon geradezu dynamisch vom Nischenmetall zum geopolitisch sensiblen Schlüsselrohstoff.

Der Goldmarkt wird derzeit vor allem von geopolitischen Spannungen, hohen Staatsverschuldungen und der Suche nach realen Werten gestützt. Laut World Gold Council lag die weltweite Goldnachfrage inklusive OTC im Jahr 2025 erstmals bei mehr als 5.000 Tonnen. Zugleich blieben die Zentralbankkäufe mit 863 Tonnen auf historisch hohem Niveau. Das spricht für ein strukturell starkes Umfeld, auch wenn Zins- und Währungsbewegungen kurzfristig für Volatilität sorgen können.

Ganz anders, aber nicht weniger spannend, präsentiert sich der Markt für Antimon. Dieses Halbmetall gehört zu den kritischen Rohstoffen und hat zuletzt deutlich an strategischer Bedeutung gewonnen. Laut USGS sprang der Antimonpreis nach den von China im August 2024 angekündigten Exportbeschränkungen bis November 2024 von 8,91 USD je Pfund auf 17,50 USD je Pfund. Der Markt bleibt damit eng, geopolitisch sensibel und für westliche Lieferketten hochrelevant.

Chemisch betrachtet ist Antimon ein Halbmetall mit Eigenschaften zwischen Metall und Nichtmetall. Es ist relativ spröde, schlecht verformbar und besitzt eine gute Korrosionsbeständigkeit. In der Natur tritt es meist nicht elementar auf, sondern gebunden in Mineralen wie Stibnit (Antimonit), einem Antimonsulfid(Sb2S3), das den wichtigsten Rohstoff zur Gewinnung darstellt.

Seine Einsatzgebiete sind vielfältig und wachsen aktuell stark. Besonders wichtig ist Antimon als Bestandteil von Flammschutzmitteln: In Kombination mit Halogenen entfaltet es eine flammhemmende Wirkung, die in Kunststoffen, Textilien, Kabeln und Baustoffen genutzt wird. Darüber hinaus wird es in Blei-Legierungen eingesetzt, etwa für Batterien, was im Zuge der Energiewende und steigender Nachfrage nach Energiespeichern zunehmend relevant wird. Weitere Anwendungen finden sich in der Halbleitertechnik, in optischen Systemen, Pigmenten, Glas und sogar in militärischen Anwendungen wie Munition und Spezialtechnik.

Geografisch konzentrieren sich Förderung und Ressourcen stark auf wenige Länder. China dominiert den Markt deutlich. Weitere wichtige Produzenten sind unter anderem Tadschikistan, Russland, Myanmar, Bolivien und die Türkei. Genau diese Konzentration macht Antimon besonders anfällig für geopolitische Störungen und verleiht neuen westlichen Projekten zusätzliche strategische Relevanz.

Damit steht Antimon exemplarisch für die neue Generation strategischer Rohstoffe. Seine Kombination aus begrenzter Verfügbarkeit, wachsender technologischer Bedeutung und geopolitischer Brisanz macht den Markt besonders volatil, aber auch besonders relevant für die industrielle Zukunft.

Genau diese Kombination aus Gold und Antimon adressiert Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) mit dem Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien. Das Projekt liegt in einer etablierten Bergbauregion. Verweise auf Fosterville von Agnico Eagle Mines und die Costerfield-Mine von Mandalay Resources dienen dabei ausschließlich dem Vergleich des geologischen Stils, nicht als Leistungs- oder Bewertungsmaßstab.

Gold + Antimon: Warum Southern Cross bei Sunday Creek aus Investorensicht auffällt!

Southern Cross Gold Consolidated (WKN: A40QY8) seine Gold-Antimon-Verbindung in einer herausragenden Jurisdiktion macht die Story interessant: Gold liefert den klassischen Edelmetallbezug, Antimon den strategischen Zusatznutzen in einem angespannten Markt.

Quelle: Southern Cross Gold Consolidated Ltd., Projektseite Sunday Creek

Daraus ergibt sich daraus eine ungewöhnliche Ausgangslage. Viele Goldexplorer hängen fast ausschließlich am Goldpreis. Southern Cross (WKN: A40QY8) besitzt zusätzliches Exposure zu Antimon. Positiv fallen vor allem die bislang starken Gehalte auf, die Lage in Victoria und der kontinuierliche positive Nachrichtenfluss.

Hochgradige Treffer im oberen Apollo-Bereich untermauern die Story!

Besonders hervorzuheben ist die Unternehmensmeldung vom 16. März, die aus Investorensicht wichtig ist, weil sie mehrere Kernfragen eines Explorers adressiert. Im Mittelpunkt steht ein Bohrabschnitt über 17,3 m mit 22,9 g/t Goldäquivalent, entsprechend 15,3 g/t Gold und 3,2% Antimon, in dem 6,3 m mit 48,9 g/t Goldäquivalent, entsprechend 32,3 g/t Gold und 7,0% Antimon enthalten sind. Entscheidend ist dabei nicht nur die absolute Höhe der Gehalte, sondern auch der Umstand, dass diese Ergebnisse aus dem oberen Apollo-Bereich innerhalb der ersten rund 220 vertikalen Meter stammen. Das spricht für ein hochgradiges System im oberen Projektbereich, ohne dass daraus bereits eine Wirtschaftlichkeit abgeleitet werden kann.

Quelle: Southern Cross Gold Consolidated Ltd., Unternehmensmeldung vom 16.03.2026

Ein weiterer zentraler Punkt der Meldung ist die Bestätigung der geologischen Kontinuität im oberen Apollo-Bereich. Die vier gemeldeten Bohrlöcher zeigen, dass die Mineralisierung nicht nur in einem Einzelabschnitt auftritt, sondern sich strukturell fortsetzt. Das ist für Explorer wichtig, weil belastbare Kontinuität eine wesentliche Grundlage für spätere Ressourcenarbeiten ist.

Bemerkenswert ist zudem der Antimonanteil in mehreren Teilabschnitten. Das erhöht nicht automatisch die Wirtschaftlichkeit, unterstreicht aber die besondere Metallkombination des Projekts. In einem Markt, der durch chinesische Exportbeschränkungen, westliche Versorgungsängste und eine geringe Marktbreite geprägt ist, kann genau das die strategische Wahrnehmung von Sunday Creek stärken.

Ergänzt wird das Gesamtbild durch Hinweise darauf, dass das geologische System noch nicht vollständig abgegrenzt ist. Die Entdeckung zusätzlicher Aderstrukturen im Rahmen der laufenden Bohrkampagne deutet darauf hin, dass das Projekt weiter wächst und sich weiterhin in einer aktiven Entdeckungsphase befindet. Für Investoren bedeutet das: Ein Teil des Potenzials könnte erst mit weiteren Bohrungen, struktureller Modellierung und späteren Ressourcenarbeiten sichtbar werden.

Sollte es dem Unternehmen gelingen, diese Ergebnisse in weiteren Programmen zu bestätigen und in eine belastbare Ressourcengrundlage zu überführen, könnte sich Sunday Creek perspektivisch zu einem bedeutenden Gold-Antimon-Entwicklungsprojekt entwickeln.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-large-drill-program-in-2026-at-world-class-gold-antimony-project-in-australia/

Fazit: Spannende Explorationsstory mit Gold-Antimon-Profil

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) verbindet bei Sunday Creek hochgradige Goldabschnitte mit einem strategisch interessanten Antimonprofil. Die neuen Resultate aus Apollo stärken die Investmentthese, weil sie Hochgradigkeit und geologische Kontinuität im oberen Systembereich untermauern. Zugleich bleibt die Aktie eine klassische Explorationsstory ohne formelle Mineralressource. Wer die Kombination aus Gold und Antimon mag, findet hier einen spannenden australischen Wert mit substanziellem Newsflow und weiterem Entdeckungspotenzial.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (Unternehmensmeldung vom 16.03.2026; Projektseite Sunday Creek), World Gold Council (Gold Demand Trends FY 2025), U.S. Geological Survey (Mineral Commodity Summaries 2025/2026) sowie Agnico Eagle Mines Ltd. (Fosterville).

Diese Werbemitteilung wurde am 20.03.2026 von einem freien Mitarbeiter für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Explorations-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Rohstoffpreis-, Währungs- und Liquiditätsrisiken bis hin zum Totalverlust. Wesentliche Chancen: weitere Bohrerfolge, Fortschritte bei der Projektentwicklung sowie ein anhaltend festes Gold- und Antimon-Marktumfeld.

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Methodik/Quellenbasis: Grundlage sind ausschließlich öffentlich zugängliche Unternehmensangaben, Projektunterlagen und die im Quellenblock genannten Drittquellen. Es wurden keine eigenen Bewertungsmodelle, Kursziele oder Preisziele erstellt.

Mining-spezifischer Hinweis: Sunday Creek befindet sich im Explorationsstadium. Für das Projekt liegt derzeit keine formelle Mineral Resource und keine Mineral Reserve vor. Das von Southern Cross veröffentlichte Exploration Target ist konzeptioneller Natur; es ist ungewiss, ob weitere Arbeiten zu einer Mineralressource führen.

Technischer Hinweis: Verweise auf Fosterville und Costerfield dienen ausschließlich dem Vergleich des geologischen Stils. Ressourcen, Produktionsprofile und Metallgehalte dieser Lagerstätten sind nicht notwendigerweise indikativ für Sunday Creek.

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