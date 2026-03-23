DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 23. März

=== *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Jahresergebnis *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten *** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar *** 15:00 US/Bauausgaben Januar PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,3% gg Vm *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) März PROGNOSE: -14,1 zuvor: -12,2 *** 17:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz von EZB und SAFE - DE/Emissionsplanung des Bundes 2. Quartal 2026 - EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn + MDAX AUFNAHME - Deutz - Jenoptik - Salzgitter HERAUSNAHME - Carl Zeiss Meditec - Fielmann - Teamviewer + SDAX AUFNAHME - Carl Zeiss Meditec - Fielmann - Init Innovation - Teamviewer HERAUSNAHME - Deutz - Jenoptik - PSI Software - Salzgitter + STOXX-600 AUFNAHME - AIXTRON (Deutschland) - BENEFIT SYSTEMS (Polen) - CSG A (Niederlande) - HOCHSCHILD MINING (Großbritannien) - ING BANK SLASKI BSK (Polen) - PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien) - PIRELLI & C. (Italien) - TAURON (Polen) - TECHNOPROBE (Italien) - VALIANT (Schweiz) - ZABKA GROUP (Polen) HERAUSNAHME - ALTEN (Frankreich) - AMPLIFON (Italien) - AMRIZE (Schweiz - AZELIS GROUP (Belgien) - EURAZEO (Frankreich) - GRAFTON GRP (Großbritannien) - GREGGS (Großbritannien) - HEXPOL 'B' (Schweden) - KINNEVIK B (Schweden) - SOFTCAT (Großbritannien) - TECAN (Schweiz) + ATX AUFNAHME - Palfinger HERAUSNAHME - CPI Europe ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

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March 23, 2026 01:19 ET (05:19 GMT)

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