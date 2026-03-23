Montag, 23.03.2026
Dow Jones News
23.03.2026 06:51 Uhr
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 23. März

DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 23. März

DOW JONES--Folgende Änderungen in den Indizes werden zum Handelsbeginn am 23. März umgesetzt: 

=== 
 + MDAX 
  AUFNAHME 
  - Deutz 
  - Jenoptik 
  - Salzgitter 
  HERAUSNAHME 
  - Carl Zeiss Meditec 
  - Fielmann 
  - Teamviewer 
 
 + SDAX 
  AUFNAHME 
  - Carl Zeiss Meditec 
  - Fielmann 
  - Init Innovation 
  - Teamviewer 
  HERAUSNAHME 
  - Deutz 
  - Jenoptik 
  - PSI Software 
  - Salzgitter 
 
 + STOXX-600 
  AUFNAHME 
  - AIXTRON (Deutschland) 
  - BENEFIT SYSTEMS (Polen) 
  - CSG A (Niederlande) 
  - HOCHSCHILD MINING (Großbritannien) 
  - ING BANK SLASKI BSK (Polen) 
  - PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien) 
  - PIRELLI & C. S.P.A. (Italien) 
  - TAURON (Polen) 
  - TECHNOPROBE SPA (Italien) 
  - VALIANT (Schweiz) 
  - ZABKA GROUP (Polen) 
  HERAUSNAHME 
  - ALTEN (Frankreich) 
  - AMPLIFON (Italien) 
  - AMRIZE (Schweiz 
  - AZELIS GROUP (Belgien) 
  - EURAZEO (Frankreich) 
  - GRAFTON GRP (Großbritannien) 
  - GREGGS (Großbritannien) 
  - HEXPOL 'B' (Schweden) 
  - KINNEVIK B (Schweden) 
  - SOFTCAT (Großbritannien) 
  - TECAN (Schweiz) 
 
 + ATX 
  AUFNAHME 
  - Palfinger 
  HERAUSNAHME 
  - CPI Europe 
 
 + S&P-500 
  AUFNAHME 
  - Coherent 
  - EchoStar 
  - Lumentum 
  - Vertiv 
  HERAUSNAHME 
  - Lamb Weston 
  - Match Group 
  - Molina Healthcare 
  - Paycom Software 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2026 01:20 ET (05:20 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
