Die Situation im Nahen Osten spitzt sich immer weiter zu. Daher steigen auch die Ölpreise. So verteuern sich Brent- und WTI-Öl um fünf Prozent auf 114 beziehungsweise 99 Dollar pro Barrel. Nach einem Ultimatum von US-Präsident Trump hat Teheran angekündigt, die Straße von Hormus komplett zu blockieren, sollte es zu Angriffen auf iranische Kraftwerke kommen.In diesem Fall werde die zentrale Schifffahrtsroute für den globalen Ölhandel geschlossen bleiben - und erst dann wieder geöffnet werden, wenn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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