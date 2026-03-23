Sonova Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Strategische Unternehmensentscheidung
Group Media & Investor Release
Stäfa (Schweiz), 23. März, 2026 - Die Sonova Holding AG (SWX: SOON), ein führender Anbieter innovativer Hörlösungen, präsentiert heute ein Update zur Strategie, das auf die weitere Stärkung der Marktführerschaft und des profitablen Wachstums abzielt. Diese basiert darauf, dass Sonova dank ihrer Innovationskraft im Bereich von Hörlösungen schneller als der Markt wachsen, die Nutzung von Hörlösungen und damit ihre finanzielle Performance nachhaltig verbessern kann. Um sich strategisch klarer auszurichten, plant Sonova den Verkauf des Consumer Hearing-Geschäfts und fokussiert sich künftig vollständig auf ihre Kernaktivitäten in der Hörversorgung. Sonova strebt an, bis zum Geschäftsjahr 2030/31 einen Umsatz von 6 Milliarden Schweizer Franken zu erreichen. Sonova bestätigt heute den zuvor kommunizierten Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26. Das Wachstum wird sich voraussichtlich am unteren Ende der Prognose bewegen.
Sonova geht mit einer starken Marktposition, einem strukturell attraktiven Umfeld und einer soliden finanziellen Basis in ihr nächstes Kapitel. Die Nachfrage wird weiterhin durch die demografische Entwicklung gestützt. Gleichzeit ist die Durchdringung mit Hörlösungen weiterhin gering, was erhebliches Potenzial für eine breitere Nutzung bietet. Technologische Fortschritte und ein steigendes Bewusstsein vergrössern den adressierbaren Markt, während eine längere Nutzungsdauer zu stärkerer Kundenbindung und erhöhter Nachfrage führt.
"Unsere aktualisierte Strategie nutzt Sonovas Technologieführerschaft und audiologische Expertise, um die Nutzung von Hörlösungen voranzutreiben und unsere lokalen Stärken besser zu einzusetzen," sagt Eric Bernard, CEO von Sonova. "Wir richten unser Design stärker auf lifestyle-orientierte Lösungen und gesundes Altern aus, transformieren und erweitern unser Fachgeschäftsnetz, agieren gezielt auf Länderebene und verbessern sowohl den Kundenservice als auch unsere operativen Prozesse. Damit werden wir weiterhin profitables Wachstum über dem Marktdurchschnitt erzielen und nachhaltig Wert schaffen. Die Umsetzung stützt sich auf unsere Kultur des Unternehmertums und der Innovation."
Fokussierte Strategie mit drei zentralen Prioritäten:
Lokal erfolgreich mit einer Multimarken- und Multikanal-Strategie: Um die Marktabdeckung zu maximieren und Konflikte zu minimieren, wird Sonova den Vertrieb künftig stärker marktspezifisch steuern, sowie Markenrollen und Absatzkanäle klar differenzieren und eigenständig führen. Das Retail-Geschäft (ehemals: Audiological Care) soll durch gezielte Akquisitionen in ausgewählten Märkten weiter wachsen, um zusätzliche Skaleneffekte zu realisieren. Die Gruppe stärkt damit ihren Wettbewerbsvorteil als vertikal integrierter Anbieter von Hörlösungen. Durch eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Wholesale- (ehemals Hearing Instruments) und dem Retail-Geschäft kann Sonova Erkenntnisse aus den eigenen Fachgeschäften nutzen, um Kundenfeedback schneller in die Produktentwicklung einfliessen zu lassen. Zudem werden Produkteeinführungen und Marketing stärker koordiniert. Die Aktivitäten zur Generierung von Kundeninteresse ("Lead-Generation") werden künftig gemeinsam genutzt - sowohl für Sonovas eigene Fachgeschäfte als für auch Wholesale-Partner in Regionen, in denen Sonova nicht vertreten ist. Dadurch lassen sich Innovationen beschleunigen und ein breiteres Publikum erreichen.
Service und Betriebsabläufe optimieren für eine stärkere Performance: Durch einen gezielten Fokus auf Termintreue, Qualität und Kosten ("On Quality, On Time, On Cost") soll der Kundenservice zu einem klaren Differenzierungsmerkmal werden. Das stärkt die Kundenbindung, erhöht Marktanteile und unterstützt das Wachstum. Um die operative Effizienz weiter zu steigern, optimiert Sonova Standorte, Prozesse, Automatisierung, Beschaffung und Produktdesign. Diese Initiativen ermöglichen eine höhere Profitabilität sowie skalierbare und resilientere Betriebsabläufe.
Strategische Fokussierung - Veräusserung des Consumer Hearing-Geschäfts
Finanzielle Ambition
Trading-Update
Heute um 14:00 Uhr MEZ findet eine virtuelle Präsentation des Strategie-Updates und der mittelfristigen finanziellen Ziele statt, moderiert von CEO Eric Bernard und CFO Elodie Carr-Cingari.
Die Präsentation und der Link zum Video-Webcast sind verfügbar unter:
Kontakte:
Investor Relations
Thomas Bernhardsgrütter +41 58 928 33 44
ir@sonova.com
Media Relations
Katarina Singer +41 58 928 28 13
mediarelations@sonova.com
Über Sonova
Sonova ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören: von persönlichen Audiogeräten und drahtlosen Kommunikationslösungen über audiologische Dienstleistungen bis hin zu Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. Die 1947 gegründete Gruppe hat ihren Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz. Sonova ist in vier Geschäftsfeldern tätig - Hörgeräte, Audiological Care, Consumer Hearing und Cochlea-Implantate. Die Gruppe ist im Markt durch die Kernmarken Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (unter Lizenz) und Advanced Bionics sowie regional etablierte Marken vertreten. Über ein breites globales Vertriebsnetzwerk betreut Sonova eine stetig wachsende Anzahl von Kunden in mehr als 100 Ländern. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 3,9 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 547 Mio. Die rund 18'000 Mitarbeitenden von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision - eine Welt zu schaffen in der jeder in den Genuss des Hörens kommt.
Sonova engagiert sich seit Langem für Innovation und wurde 2025 von der Zeitschrift Fortune auf Platz 12 der innovativsten Unternehmen Europas gewählt - aus einer Auswahl von 300 Unternehmen aus 21 Ländern und 16 Branchen.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com.
Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON, Valoren-Nr. 1254978, ISIN: CH0012549785) sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert. The securities of Sonova have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or under the applicable securities laws of any state of the United States of America, and may not be offered or sold in the United States of America except pursuant to an exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act and in compliance with applicable state securities laws, or outside the United States of America to non-U.S. Persons in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sonova Holding AG
|Laubisrütistrasse 28
|8712 Stäfa
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 928 33 33
|E-Mail:
|ir@sonova.com
|Internet:
|www.sonova.com
|ISIN:
|CH0012549785
|Valorennummer:
|12549785
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
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2295574 23.03.2026 CET/CEST