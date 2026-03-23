Smartbroker-CFD: So geht CFD-Trading in 2026: Moderne Trading-Tools und ein stabiler Broker

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CFDs gelten oft als Zockerei, dabei sind sie ein vielseitiges Handelsprodukt. Wir stellen Smartbroker-CFD vor und zeigen, welche Trading-Plattformen sich für den Einstieg lohnen.

Wer sich mit Trading beschäftigt, stößt früher oder später auf den Begriff CFD. Obwohl CFDs in den letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen haben, halten sich nach wie vor zahlreiche Vorurteile und Irrtümer. In diesem Beitrag erklären wir das Thema kompakt und verständlich und werfen gleichzeitig einen Blick auf das Angebot von Smartbroker-CFD.

Was steckt hinter Smartbroker CFD?

Smartbroker-CFD ist ein smarter CFD-Broker, das sich voll und ganz auf den CFD Handel konzentriert. Über Plattformen wie MetaTrader und TradingView erhalten Trader den Zugang zu einer Vielzahl von Märkten, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Was Smartbroker-CFD von vielen Konkurrenten abhebt, ist die Verbindung aus deutschem Standort, starke Handelsplattformen und einer klaren und smarten Gebührenstruktur.

Besonders beliebt ist das deutschsprachige Team mit Sitz direkt an der Hamburger Elbe. Es begleitet die Trader nicht nur bei der Kontoeröffnung, sondern steht auch bei allen anderen Fragen und Anliegen zur Seite, die im Laufe der Zeit auftreten. Die Kontoeröffnung bei Smartbroker-CFD ist komplett digital und in wenigen Schritten abgeschlossen.

Was genau sind CFDs?

Die Abkürzung CFD steht für "Contract for Difference'. Auf Deutsch Differenzkontrakt. Anstatt einen Basiswert wie eine Aktie oder einen Rohstoff direkt zu kaufen, nehmen wir als Trader lediglich an dessen Kursbewegung teil. Das Spannende an CFDs: Es lässt sich nicht nur auf steigende, sondern genauso auf fallende Kurse setzen. Gehen wir beispielsweise davon aus, dass der DAX in den kommenden Tagen nachgibt, eröffnen wir einen Short-Trade und verdienen an den sinkenden Kursen.



Ein weiterer spannender Punkt im CFD-Handel ist der Hebel. Wir brauchen nicht den gesamten Gegenwert einer Position auf dem Konto, sondern nur einen Bruchteil davon. So lassen sich auch mit überschaubarem Kapital größere Positionen handeln. Das klingt verlockend, bringt aber auch ein höheres Risiko mit sich, wenn man es nicht im Griff hat.

Über Smartbroker-CFD stehen uns zudem zahlreiche Märkte offen: Indizes wie der DAX, Forex Paare wie EUR/USD, Rohstoffe wie Gold und Öl oder auch Einzelaktien und Kryptowährungen.

Alles gebündelt auf einer Plattform bei einem einzigen Broker. Bei Smartbroker CFD stehen über 1.000 verschiedene Märkte zur Auswahl.

Die Plattformen der Profis: MetaTrader und TradingView

Für den Handel mit CFDs benötigen wir eine geeignete Trading-Plattform. Im CFD-Trading haben sich zwei Plattformen klar durchgesetzt: der MetaTrader (4 und 5) und TradingView.

MetaTrader 4 und MetaTrader 5

Der MetaTrader ist in zwei Versionen verfügbar: als MetaTrader 4 und als MT5. Bei Smartbroker-CFD lassen sich beide Varianten kostenlos nutzen. Nicht ohne Grund ist der MetaTrader die weltweit meistgenutzte Plattform unter privaten Tradern.

Was den MetaTrader auszeichnet, ist seine enorme Stabilität. Es gibt Trader, die ihre Plattform 6 bis 12 Monate laufen lassen, ohne sie neu starten zu müssen. Hinzu kommt eine riesige Community. Im Internet gibt es zahlreiche Indikatoren, Erweiterungen und sogar vollautomatische Handelssysteme, sogenannte Expert Advisors (kurz: EAs). Wer also irgendwann seine Handelsstrategie automatisieren will, findet im MetaTrader die passende technische Basis dafür.

Der MetaTrader 5 ist der Nachfolger vom MT4 und bringt einige spürbare Verbesserungen mit: mehr als 20 Chartzeiteinheiten statt nur 9, zusätzliche Orderarten, einen integrierten Wirtschaftskalender und die Möglichkeit, mehrere Prozessorkerne parallel zu nutzen, was gerade beim Backtesting einen enormen Unterschied macht. Wer heute neu einsteigt, sollte am besten direkt mit dem MT5 starten.

TradingView

TradingView ist eine browserbasierte Plattform, die sich in den letzten Jahren einen festen Platz in der Trading-Welt erobert hat. Die Benutzeroberfläche wirkt sehr modern, die Charts sind optisch ansprechend und selbst Einsteiger finden sich schnell zurecht.

Weil TradingView komplett im Browser läuft, entfällt jede Installation. Einfach einloggen und direkt loslegen. Egal ob am PC, Mac, Laptop oder Tablet. Mittlerweile bietet auch TradingView die Möglichkeit, automatisierte Handelsstrategien umzusetzen. Beide Plattformen haben ihre Daseinsberechtigung. Wer maximalen Funktionsumfang und umfassende Automatisierung sucht, ist mit dem MetaTrader besser bedient. Wer hingegen Wert auf eine moderne Oberfläche und eine aktive Community rund um Chartanalyse legt, wird sich bei TradingView wohler fühlen.

Nicht wenige Trader kombinieren sogar beides: TradingView für die Analyse und den MetaTrader für die eigentliche Orderausführung. Bei Smartbroker-CFD besteht außerdem die Möglichkeit, mehrere Konten parallel zu führen und dabei verschiedene Plattformen gleichzeitig zu nutzen. Ohne Kontoführungsgebühren!

Jetzt starten!Wer das Thema CFD-Trading ausprobieren möchte, kann bei Smartbroker-CFD in wenigen Minuten ein kostenloses Demokonto eröffnen. Dort können wir die Plattformen (MetaTrader und TradingView) kennenlernen, erste Trades platzieren und ein Gefühl für den Broker entwickeln ohne Risiko und ohne Verpflichtung. Wenn wir mit der Plattform vertraut sind, dann können wir jederzeit auf ein Echtgeldkonto wechseln.

Das deutschsprachige Team von Smartbroker-CFD freut sich schon auf dich!