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Die nächste Kaufempfehlung für diese Rohstoff-Perle. Die Analysten von GBC Research haben in der vergangenen Woche ihre Erststudie zu Power Metallic Mines veröffentlicht.

Aufgrund der großen Chancen des Multi-Metall-Projekts in Kanada empfehlen sie die Aktie zum Kauf und sehen sogar die Chance auf eine komplette Neubewertung. Das Kursziel liegt bei 2,85 CAD bzw. 1,81 EUR. Damit besteht derzeit mehr als 150% Kurspotenzial. Dass Power Metallic Mines derzeit unterbewertet sein könnte, zeigen auch die jüngsten Bohrergebnisse. Das Unternehmen scheint über ein Multi-Metall-Vorkommen aus Kupfer, Platin, Palladium, Kobalt, Gold und Silber mit Weltklasseformat zu verfügen. Die erste Ressourcenschätzung soll bald kommen.



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GBC mit klarem Investment Case

Für die GBC-Analysten basiert der Investmentcase vor allem auf der Lion-Zone. Diese habe das Potenzial, zum entscheidenden Werttreiber für Power Metallic zu werden. Die hochgradige Multi-Metall-Entdeckung mit wiederholt starken Kupferäquivalent-Abschnitten könnte den Weg zu einer bedeutenden Erstressource ebnen. Zusätzliche Qualität gewinnt die Story aus Sicht von GBC durch frühe metallurgische Erfolge, denn die Tests deuten auf sehr hohe Ausbringungsraten und ein hochwertiges Kupferkonzentrat hin. Dies sei ein wichtiger Beleg dafür, dass sich die Mineralisierung nicht nur finden, sondern später auch wirtschaftlich verarbeiten und vermarkten lassen dürfte. Gleichzeitig sehen die Analysten einen klaren Pfad für eine Neubewertung der Aktie. Laufende Bohrungen, weitere metallurgische Daten und eine erste Ressourcenschätzung für Lion könnten das Projekt schrittweise von einer reinen Entdeckungsstory zu einer belastbaren Ressourcenstory weiterentwickeln. Dass mit Nisk bereits eine bestehende Ressource vorhanden ist, reduziert zudem das Risiko, während das große Landpaket in Québec mit Tiger und weiteren Zielen zusätzliches Potenzial in einer bergbaufreundlichen Region mit guter Infrastruktur bietet.

Wert von Lion und Tiger allein bei 535 Mio. CAD

Die Analysten stützen ihre Kaufempfehlung auf eine klar nachvollziehbare Sum-of-the-Parts-Bewertung. Den größten Wertbeitrag sehen sie mit 535 Mio. CAD bei Lion und Tiger, also genau dort, wo Power Metallic derzeit konsequent die Exploration vorantreibt. Hinzu kommt die bestehende Nisk-Ressource, die mit 160 Mio. CAD angesetzt wird und dem Projekt eine belastbare Basis sowie zusätzliche Entwicklungsoptionen verleiht. Das chilenische Copaquire-Projekt fließt mit 5 Mio. CAD in die Bewertung ein, dazu kommen erwartete Netto-Barmittel von 2 Mio. CAD zum Jahresende 2026. In Summe ergibt sich daraus ein Brutto-Asset-Wert von 702 Mio. CAD. Nach Abzug von 29 Mio. CAD für den Wert von Warrants und Optionen errechnen die Analysten einen gesamten Eigenkapitalwert von 674 Mio. CAD. Daraus leiten sie einen fairen Wert von 2,85 CAD je Aktie ab. Entscheidend ist dabei, dass der Löwenanteil der Bewertung auf Lion und Tiger entfällt. Mit der fortschreitenden Exploration könnte die Bewertung also weiter steigen.

Jüngste Bohrergebnisse liefern starke Argumente für eine Neubewertung

Die jüngsten Bohrergebnisse aus der Lion Zone lieferten erneut starke Argumente für eine Neubewertung der Aktie. Diese könnte mit der Veröffentlichung einer Ressourcenschätzung im laufenden Jahr beginnen.

Die jüngsten Ergebnisse der Bohrungen von Herbst und Winter 2025 überzeugen jedenfalls. Besonders herausragend ist das erste Bohrloch des Winterprogramms 2026. PML-26-049 traf auf 16,55 Meter mit 10,08% Kupfer beziehungsweise 15,11% Kupferäquivalent. Damit wurde nicht nur der bislang beste Kupferabschnitt in der Lion Zone gemeldet, sondern auch das Potenzial einer oberflächennahen Mineralisierung erweitert. Damit wird ein kostengünstiger Tagebau immer realistischer. Weitere Treffer wie 4,15 Meter mit 4,16% Kupfer sowie tiefer gelegene hochgradige Abschnitte zeigen zudem, dass das System sowohl in der Breite als auch in der Tiefe weiter überzeugt.

Auch abseits der Kernzone bleibt es spannend. Im Westen und Osten der Lion Zone hat Power Metallic weitere Zielgebiete überprüft und dabei Hinweise auf zusätzliche mineralisierte Horizonte gefunden. Zwar lieferten die ersten Explorationsbohrungen dort noch keine wirtschaftlich vergleichbaren Mächtigkeiten wie in der Hauptzone, doch aus Sicht des Unternehmens gibt es Anzeichen auf einen "Lion-Stil" und damit sei das Entdeckungspotenzial des Gesamtprojekts noch längst nicht ausgereizt.

Fazit: Vor Neubewertung einsteigen

Die Analysten von GBC sehen die Aktie von Power Metallic Mines vor einer Neubewertung. Und dies scheint realistisch zu sein. Das Multi-Metall-Vorkommen ist äußerst vielversprechend, laut Einschätzung der Analysten heute schon deutlich mehr Wert als die Börsenbewertung und die Exploration ist noch lange nicht abgeschlossen. Sich ein paar Aktien noch vor der ersten Ressourcenschätzung ins Depot zu legen, könnte sich lohnen.

Aktie ist reif für steigende Kurse. Quelle: LSEG

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