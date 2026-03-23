© Foto: UnsplashCitigroup sieht beim abgestürzten E-Auto-Hersteller Lucid dank neuer Modelle und Robotaxi-Plänen eine überraschende Comeback-Chance. Der US-Elektroautohersteller Lucid könnte vor einem bemerkenswerten Comeback stehen. Nachdem die Aktie seit ihrem Allzeithoch im Jahr 2021 mehr als 98 Prozent an Wert verloren hat, sieht die Investmentbank Citigroup nun einen möglichen Wendepunkt erreicht - und positioniert sich überraschend bullish. Seltene Kaufempfehlung mit kräftigem Aufwärtspotenzial Die Citigroup hat die Beobachtung der Lucid-Aktie mit einem "Buy"-Rating aufgenommen und ein Kursziel von 17 US-Dollar ausgegeben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von etwa 70 Prozent. Laut Daten von …Den vollständigen Artikel lesen
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