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BUNDESWIRTSCHAFTSMINISTERIUM - Im Bundeswirtschaftsministerium von Katherina Reiche (CDU) wächst die Unruhe. Mehrere Beschäftigte sollen nach einer Indiskretion auf Verlangen der Hausleitung eine dienstliche Erklärung unterschrieben haben. Außerdem sollen ihre E-Mails durchsucht worden sein, wie Insider dem Handelsblatt sagten. Auslöser war demnach, dass die Teilnehmerliste einer Reise weitergegeben worden war. Ein Nachrichtenportal hatte Unternehmensvertreter aufgeführt, die Reiche bei einer Delegationsreise nach Saudi-Arabien Ende Januar begleiten sollten. Die Namen stammten aus einer internen Liste des Ministeriums, die mit vertraulichen Anmerkungen versehen war. In der Hausleitung soll der Leak großen Ärger ausgelöst haben. Angesichts der geringen Tragweite des Leaks soll im Ministerium von "Misstrauen" und "Generalverdacht" die Rede sein. (Handelsblatt)

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March 23, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

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