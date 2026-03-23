DJ Audi-CFO kündigt weitere Sparanstrengungen an

DOW JONES--Audi-Finanzchef Jürgen Rittersberger hat weitere Sparanstrengungen angekündigt. "Uns treffen globale Gegenwinde wie etwa die Zölle in den USA und der harte Wettbewerb in China. Deshalb müssen wir wiederum in Deutschland an den Kosten arbeiten. Wir verdienen mit unseren Autos noch zu wenig Geld", sagte er der Welt am Sonntag und der Welt. Werksschließungen schloss der Manager aber aus und sagte, der Konzern stehe zu den Werken im Audi-Produktionsnetzwerk und Audi habe bereits mit der Schließung des Werks in Brüssel und Anpassungen in Neckarsulm und Ingolstadt "notwendige Maßnahmen" ergriffen.

Zudem prüft der Manager, der im Vorstand auch für das operative Geschäft zuständig ist, Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die Geschäftsaussichten des Autoherstellers. "Ich sage ganz offen: Falls uns der Iran-Krieg eine große Konjunkturdelle beschert, müssen wir die Prognose überarbeiten. Aber im Moment sehen wir das nicht, und wir gehen auch nicht davon aus", sagte er im Interview. Möglich sei auch eine erhöhte Nachfrage nach Elektroautos wegen der steigenden Benzinpreise. "Das wird stark davon abhängen, wie lange der Konflikt im Nahen Osten andauert, wie sich die Ölpreise weiterentwickeln und ob es eine Auswirkung auf die Konjunktur hat. Es ist noch zu früh, das zu prognostizieren", sagte er.

Rittersberger bezeichnete den kostspieligen Einstieg von Audi bei der Formel 1 als "langfristig angelegtes, strategisches Investment". "Der größte Effekt ist der Media Value, den wir damit erzielen - also den Wert aus der Berichterstattung. Allein mit den Vorstellungen von Lackierung und Team haben wir zusammen rund zwei Milliarden Menschen erreicht. Die Formel 1 wird zu einem Symbol einer neuen Leistungskultur und zu einem Katalysator für Veränderungen innerhalb von Audi: geprägt von Teamarbeit, Vertrauen, Effizienz und dem Streben nach Exzellenz", sagte der Manager.

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March 23, 2026 02:01 ET (06:01 GMT)

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