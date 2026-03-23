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Riga wird Gastgeber von Nordeuropas führender Deep-Tech-Konferenz "Deep Tech Atelier 2026"



23.03.2026 / 07:35 CET/CEST

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Bewerbungen für Deep Tech Atelier 2026, die führende Konferenz Nordeuropas für wissenschaftsbasierte Innovation, sind ab sofort möglich. Die Veranstaltung findet am 14. und 15. Mai 2026 in Riga statt. In ihrer nunmehr achten Austragung bringt die Konferenz mehr als 2000 Teilnehmer aus über 60 Ländern zusammen, darunter Wissenschaftler, Unternehmer, Investoren, politische Entscheidungsträger sowie Führungskräfte aus dem Technologiesektor. Die Veranstaltung dient als zentrale Plattform zur Stärkung des europäischen Deep-Tech-Ökosystems, zur Förderung internationaler Partnerschaften und zur Beschleunigung der Kommerzialisierung forschungsgetriebener Innovationen. RIGA, Lettland, 22. März 2026 /PRNewswire/ -- "Deep Tech ist einer der Grundpfeiler der künftigen Wirtschaft Lettlands", sagte Viktors Valainis, Wirtschaftsminister Lettlands. "Deep Tech Atelier zeigt, dass in Lettland weltweit wettbewerbsfähige Lösungen entwickelt werden - von Medizin- und Verteidigungstechnologien bis hin zu künstlicher Intelligenz und Robotik. Unsere Priorität ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem diese Ideen rasch wachsen, Investitionen anziehen und zu exportorientierten Unternehmen werden können." Das Programm 2026 konzentriert sich auf Medizintechnik und Verteidigungsinnovationen. Im Gesundheitsbereich stehen die Verbesserung des Zugangs zur Versorgung und der Lebensqualität sowie die Umwandlung wissenschaftlicher Ideen in praktische Lösungen im Mittelpunkt. Im Verteidigungsbereich liegt der Schwerpunkt auf der Stärkung der Sicherheit durch künstliche Intelligenz, Robotik und autonome Systeme. Zugleich wird ihr Potenzial für Anwendungen in zivilen Branchen hervorgehoben. "Deep Tech Atelier ist der Ort, an dem Wissenschaft auf Wirtschaft trifft und Ideen zu weltweit wettbewerbsfähigen Lösungen werden", sagte Ieva Jagere, Direktorin der Investment and Development Agency of Latvia (LIAA). "Lettland verfolgt das klare Ziel, zu einem der führenden Deep-Tech-Hubs in Nordeuropa zu werden, und diese Konferenz ist eine zentrale Plattform, um unsere Talente mit internationalen Investoren, Partnern und Märkten zu vernetzen." Auf der Konferenz werden über 100 internationale Redner auf drei Bühnen auftreten - Deep Tech, Deep Frontier und Growth Stage - und ergänzt wird das Programm durch eine Innovations-EXPO, Investorensessions und Networking-Möglichkeiten, die neue Partnerschaften und Investitionsvereinbarungen fördern sollen. Zum Programm gehört außerdem die Deep Tech Atelier Startup Pitch Competition, bei der Start-ups mit hohem Potenzial vorgestellt werden. Bewerbungen sind bis zum 6. April 2026 möglich. 30 ausgewählte Teams treten gegeneinander an, um einen Platz im Finale zu erreichen. Dort präsentieren die zehn besten Teams vor einer internationalen Jury aus Investoren und Branchenexperten. Das Deep Tech Atelier wird von der Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) organisiert. Im Jahr 2025 zog die Veranstaltung mehr als 2000 Teilnehmer aus 62 Ländern an und verzeichnete eine starke Beteiligung aus ganz Europa. Weitere Informationen und Anmeldung: https://deeptechatelier.com/ Die Konferenz wird mit Unterstützung der Projekte des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung "Unterstützung der Verbesserung des Technologietransfersystems" und "Entwicklung innovativen Unternehmertums für KMU" sowie mit Kofinanzierung aus der Aufbau- und Resilienzfazilität der Europäischen Union (NextGenerationEU) realisiert. Die geäußerten Ansichten sind die der Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die offizielle Auffassung der Europäischen Union oder der Europäischen Kommission wider. Informationen zur Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) Die LIAA fördert die Wettbewerbsfähigkeit lettischer Unternehmen, das Exportwachstum und ausländische Direktinvestitionen und unterstützt die Entwicklung des Tourismussektors sowie das internationale Image Lettlands. Mit einem breiten Netz internationaler Niederlassungen und regionaler Wirtschaftszentren in ganz Lettland fungiert die LIAA als strategischer Partner für Unternehmensentwicklung - von der Idee bis zu internationalen Märkten. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938871/Deep_Tech_Atelier_Latvia.jpg

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23.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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