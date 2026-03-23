Gold und Silber stehen weiter enorm unter Druck. Am Montagmorgen kosten eine Feinunze Gold nur noch 4.277 Dollar, eine Feinunze Silber rund 64 Dollar. Im Hoch Ende Januar standen beide Edelmetalle noch deutlich höher: Gold bei 5.595 Dollar und Silber bei über 121 Dollar. Belastend wirken weiter insbesondere die hohen Energiepreise und die damit verbundenen Zinssorgen.Bereits in der vergangenen Woche präsentierten sich Gold und Silber extrem schwach. Gold hatte hier die schwächste Wochenperformance ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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