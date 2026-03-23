DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS schließt mit einem Technologieunternehmen Vereinbarungen über eine langfristige Zusammenarbeit ab - Refinanzierung der bestehenden Fremdfinanzierungwird ermöglicht

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / bedeutender Kreditvertrag

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS schließt mit einem Technologieunternehmen Vereinbarungen über eine langfristige Zusammenarbeit ab

Refinanzierung der bestehenden Fremdfinanzierungwird ermöglicht

Kahl am Main (pta000/23.03.2026/07:15 UTC+1)

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

SINGULUS TECHNOLOGIES schließt mit einem weltweit führenden Technologieunternehmen Vereinbarungen über eine langfristige Zusammenarbeit ab, die auch eine Refinanzierung der bestehenden Fremdfinanzierung ermöglichen

Kahl am Main, den 23. März 2026 - SINGULUS TECHNOLOGIES meldet den Abschluss von Vereinbarungen im Geschäftsbereich Solar über eine langfristige Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Technologieunternehmen. Die Gesellschaft geht davon aus, dass diese Zusammenarbeit einen wesentlichen Umsatzbeitrag in den nächsten Jahren leisten wird. Die Umsatzprognosen werden in den kommenden Monaten entsprechend aktualisiert, sobald das Auftragsvolumen konkretisiert wird.

In diesem Zusammenhang ist beabsichtigt, dass SINGULUS TECHNOLOGIES die bestehende Finanzierungsstruktur der Gesellschaft, einschließlich der Unternehmensanleihe, ablöst. Dazu wurde mit dem Technologieunternehmen eine neue Finanzierung auf fünf Jahre vertraglich vereinbart. SINGULUS TECHNOLOGIES wird kurzfristig die notwendigen Schritte zur Rückzahlung der Unternehmensanleihe und anderer Finanzierungen einleiten und darüber informieren, soweit dies gesetzlich oder vertraglich vereinbart ist.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher Tel.: +49 (0) 172 8332 224

(Ende)

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Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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March 23, 2026 02:15 ET (06:15 GMT)