Mainz (ots) -
Woche 17/26
Mittwoch, 22.04.
Bitte Programmänderung beachten:
0.45 Die sieben größten Weltwunder der Antike
Deutschland 2023
"heute journal" entfällt
(weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6240948
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