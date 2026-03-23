EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Börse Commodities GmbH
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Deutsche Börse Commodities GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.xetra-gold.com/downloads/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.xetra-gold.com/en/downloads/
23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Börse Commodities GmbH
|Postfach
|60485 Frankfurt
|Deutschland
|Internet:
|www.xetra-gold.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2295594 23.03.2026 CET/CEST
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