Ob für Navigation, Kommunikation oder Aufklärung: Satelliten sind das Rückgrat moderner Infrastruktur. Für Verteidigungszwecke, aber auch für die zivile Nutzung sind sie relevant. Längst geht es im Bereich der militärischen Fähigkeiten nicht mehr nur um Panzer, Kampfjets und Raketensysteme. Vor allem Aufklärung und Vernetzung werden wichtiger. Deswegen investieren zahlreiche Staaten viel Geld in den Auf- und Ausbau von Satellitensystemen. So auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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