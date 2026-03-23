BÖRSE AKTUELL: Geopolitisches Ultimatum; Panik auf dem Edelmetallmarkt (23.03.2026)

Die Börse aktuell startet mit hoher Anspannung in die neue Woche. Der Marktbericht Börse wird weiterhin stark von den eskalierenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten geprägt.

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran ein 48-stündiges Ultimatum gestellt und fordert die Wiederöffnung der Straße von Hormus. Andernfalls drohen Angriffe auf zentrale Infrastrukturen. Da die Frist am Montagabend ausläuft, bleiben die Märkte in Alarmbereitschaft.

Der Iran reagierte mit deutlichen Warnungen und kündigte Vergeltungsmaßnahmen an, die Energieanlagen, Entsalzungsanlagen sowie Atomkraftwerke in der gesamten Golfregion betreffen könnten.

Energiekrise als zentraler Marktfaktor

Fatih Birol, Leiter der Internationalen Energieagentur, bezeichnete die Lage als "sehr ernst". Die aktuellen Störungen belaufen sich auf rund 11 Millionen Barrel pro Tag und übertreffen damit die Auswirkungen der Ölkrisen der 1970er Jahre.

Im aktuellen Marktbericht Börse wird deutlich, dass Energiepreise und geopolitische Risiken derzeit die dominierenden Einflussfaktoren sind....

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