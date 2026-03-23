Berlin (ots) -- Verkehrsministerkonferenz muss angesichts von 366.000 Verletzten im Straßenverkehr im Jahr 2025 endlich Maßnahmen für erhöhte Verkehrssicherheit beschließen- Tempolimit auf Autobahnen, Tempo 80 außerorts und Tempo 30 innerorts rettet jedes Jahr hunderte Menschenleben und ist wichtigste Klimaschutzmaßnahme im Verkehrssektor- Breites Bündnis fordert Verkehrsministerkonferenz auf, sich für Tempo 80 außerorts auszusprechenEin von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) koordiniertes, breites gesellschaftliches Bündnis fordert die am Donnerstag tagende Verkehrsministerkonferenz auf, sich für eine sofortige Absenkung der Höchstgeschwindigkeit außerorts von 100 auf 80 km/h auszusprechen. Darüber hinaus braucht es die Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen und mehr Tempo 30 innerorts. Die Maßnahmen sind nahezu kostenfrei, sofort umsetzbar und würden jährlich hunderte Verkehrstote und tausende Schwerstverletzte vermeiden. Dazu sparen sie jährlich bis zu 11,7 Millionen Tonnen CO2 ein und verringern die Abhängigkeit von Ölimporten. Bereits seit mehreren Jahren beschäftigen sich die Landesverkehrsministerinnen und -minister mit der Erhöhung der Verkehrssicherheit auf Landstraßen. Berichte, die Tempo 80 als wirksame Maßnahme identifizieren, wurden von der Verkehrsministerkonferenz bislang nur "zur Kenntnis genommen".Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Seit Jahren diskutiert die Verkehrsministerkonferenz über Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Sachverständige empfehlen die Absenkung der Höchstgeschwindigkeit außerorts auf maximal 80 km/h - und trotzdem passiert nichts. Wir fordern die Landesverkehrsminister auf, sich endlich für ein Tempolimit von 100 auf Autobahnen, 80 außerorts und 30 innerorts einzusetzen - um Menschenleben zu retten und die klaffende CO2-Lücke im Verkehrssektor zu schließen. Dass diese effektive und kostengünstige Maßnahme nicht längst umgesetzt ist, lässt uns fassungslos zurück. Bürgerinnen und Bürger laden wir ein, sich unserer Forderung nach einem Tempolimit anzuschließen und unsere Petition zu unterschreiben."Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei: "Der Unfallschwerpunkt Landstraße muss auch in der Fahrausbildung verpflichtender Bestandteil bleiben: Der durch den Bundesverkehrsminister eingebrachte Vorstoß zum Wegfall eines Großteils der Pflichtstunden in der praktischen Fahrausbildung sendet diesbezüglich ein völlig falsches Signal. Wir wissen durch die Unfallstatistik, dass auf Landstraßen die meisten tödlichen Unfälle passieren. Wir müssen uns den Landstraßen zum Schutz der Verkehrsteilnehmer intensiv widmen und Geschwindigkeiten reduzieren."Christiane Rohleder, Bundesvorsitzende des Verkehrsclub Deutschland: "Fast 60 Prozent aller tödlichen Verkehrsunfälle passieren auf Landstraßen, bei mehr als einem Drittel war zu schnelles Fahren die Hauptursache. Wie lange wollen wir noch den Tod so vieler Menschen im Straßenverkehr hinnehmen? Wir brauchen endlich wirksame Maßnahmen, um den Verkehr im Sinne der Vision Zero für alle sicherer zu machen. Maximal Tempo 80 außerorts gehört als wichtigste Maßnahme dazu."Arno Wolter, Geschäftsführer der Initiative für sichere Straßen: "Erfahrungen und Studien aus dem Ausland zum Beispiel aus Frankreich belegen klar, dass eine Absenkung der Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h auf Landstraßen die Zahl der Unfälle und Personenschäden signifikant reduzieren kann. Solche Potentiale sollten konsequenter genutzt werden zur Erreichung der Vision Zero Ziele, denen sich auch die Bundesregierung in ihrem Verkehrssicherheitsprogramm verpflichtet hat."Wulf Hoffmann, Vorstandsmitglied der Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland: "Für uns steht in Übereinstimmung mit der Deutschen Verkehrswacht und dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat insbesondere die Vermeidung von getöteten oder schwerverletzen Verkehrsopfern im Vordergrund. Die Korrelation zwischen Geschwindigkeit und schweren Unfallfolgen ist mit diversen Studien belegt: Hier ist anzusetzen, um der Vision Zero näher zu kommen."Roland Stimpel, Vorstand FUSS e.V.: "Auch Gehende brauchen dringend mehr Sicherheit auf Landstraßen. Im Jahr 2024 starben außerhalb von Ortschaften 89 Menschen zu Fuß, 1.627 wurden verletzt. Viele hatten am Rand von Straßen ohne Gehwege laufen müssen, was bei Tempo 100 noch viel gefährlicher ist als bei 80."Hintergrund:Das von der DUH initiierte Aktionsbündnis besteht aus den folgenden Organisationen: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Changing Cities e.V., FUSS e.V., Gewerkschaft der Polizei (GdP), Greenpeace Deutschland, Hannovair, Initiative für sichere Straßen, Klimaschutz im Bundestag, Naturschutzbund Deutschland (NABU), Robin Wood e.V., Verbund Service und Fahrrad (VSF), Verkehrsclub Deutschland (VCD), Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland (VOD).Links:DUH-Aktion für ein Tempolimit: https://www.duh.de/mitmachen/tempolimit-jetzt/Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH0171 3649170, resch@duh.deGewerkschaft der Polizei - Bundesvorstand030 399921113, gdp-pressestelle@gdp.deVCD-Pressestelle030 280351-12, presse@vcd.orgArno Wolter, Geschäftsführer Initiative für sichere Straßen0228 76386912, a.wolter@sichere-strassen.orgWulf Hoffmann, Vorstandsmitglied VOD0176 61634519, wulf.hoffmann@fevr.ngoRoland Stimpel, Vorstand FUSS e.V.0163 1833508, roland.stimpel@fuss-ev.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6240974