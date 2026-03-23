Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um die Zukunft des Metaverse, ein neues KI-Modell aus Europa, Konkurrenz für Amazon, neue Apple-Kopfhörer und Whatsapp am Handgelenk. Das hatte sich Mark Zuckerberg einmal anders vorgestellt. 2021 benannte er sein als Facebook gegründetes Unternehmen in Meta um. Fortan sollte der Fokus auf der Entwicklung und dem Ausbau der Virtual-Reality-Welt Metaverse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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