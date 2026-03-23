© Foto: UnsplashDie stark von Energieimporten abhängigen Volkswirtschaften Asiens ächzen unter den hohen Ölpreisen. Das hat gewaltige Folgen für die Aktienmärkte. Kein Ende des Iran-Krieges in Sicht Die Kampfhandlungen im Nahen Osten gehen weiter. Am zurückliegenden Wochenende kam es nicht nur erneut zu gegenseitigen Luftangriffen, auch verbal eskalierten die Spannungen, nachdem US-Präsident Donald Trump die Bombardierung der Energieinfrastruktur angekündigt hatte, sollte Iran die Straße von Hormus nicht bedingungslos öffnen. Die Islamische Republik drohte daraufhin mit der vollständigen Sperrung der wichtigen Schifffahrtsstraße und dem Angriff auf Meerwasserentsalzungsanlagen und andere kritische …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE