Wir werfen einen Blick zurück auf den Goldpreis am 20.03.2026. Zudem betrachten wir den EUR/USD sowie dessen Auswirkungen auf Gold und Silber aus Sicht der Eurozone. Goldpreis am 20.03.2026: EMA 200 rückt bedrohlich nah Der Goldpreis startete mit 4.641,93 USD in den Handelstag und geriet im weiteren Verlauf erneut deutlich unter Druck. Das Tagestief lag bei 4.481,52 USD, während das Tageshoch bei 4.735,44 USD markiert wurde. Daraus ergibt sich eine hohe Handelsspanne von 253,92 USD bzw. 5,67 %. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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