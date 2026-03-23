Der hoch verschuldete Spezialverpackungshersteller Gerresheimer ist nach einer Reihe von Gewinnwarnungen und bekanntgewordenen Bilanzierungsproblemen massiv unter Druck geraten. Der Börsenwert liegt gerade einmal noch bei etwa 750 Millionen Euro. Am Freitagabend trieben Übernahmegerüchte den deutschen Nebenwert um rund ein Fünftel in die Höhe.Wie Reuters am Freitag berichtete, habe das US-amerikanische Verpackungsunternehmen Silgan Holdings Interesse an einer Übernahme des deutschen Spezialverpackungsherstellers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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