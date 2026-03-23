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Saskatoon, SK - 20. März 2026 - Max Power Mining Corp. ("Max Power" oder das "Unternehmen") (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seiner zuvor angekündigten Privatplatzierung von Anteilen des Unternehmens (die "Anteile") mit einem Bruttoerlös von insgesamt rund 20,5 Millionen Dollar unter der Federführung von Eric Sprott (das "Angebot") bekannt zu geben. Das Angebot wurde von Hampton Securities Limited als Lead-Agent und alleiniger Bookrunner (der "Agent") geleitet.

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, kommentierte: "Dies ist die größte Kapitalbeschaffung in der Geschichte von MAX Power und erfolgte unmittelbar nach der Lawson-Entdeckung, Kanadas erstem bestätigten unterirdischen System für natürlichen Wasserstoff auf dem 475 km langen Genesis-Trend in Saskatchewan. Wir danken Eric Sprott für seine anhaltende großartige Unterstützung eines Projekts, von dem wir glauben, dass es durch Wiederholbarkeit und Skalierbarkeit auf dem größten genehmigten Landpaket des Landes für die Exploration und Erschließung von natürlichem Wasserstoff das Potenzial hat, die Nation zu stärken."

Gemäß den Bedingungen des Angebots wurden insgesamt 15.805.624 Einheiten zu einem Preis von 1,30 CAD pro Einheit (der "Ausgabepreis") verkauft, was einem Bruttoerlös von insgesamt 20.547.311,20 CAD entspricht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens ("Stammaktie") und einem halben Optionsschein auf den Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (jeder ganze Optionsschein ein "Optionsschein"). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber, eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,80 C$ pro Aktie jederzeit bis zu 24 Monate nach Abschluss des Angebots zu erwerben.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird verwendet für: 1) ein laufendes Programm zur analytischen Untersuchung, Ressourcenmodellierung und Ressourcenschätzung der Lawson-Naturwasserstoff-Entdeckung auf dem Genesis-Trend in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, gefolgt von einer Bestätigungsbohrung zur Validierung der potenziellen Wirtschaftlichkeit; 2) die weitere Erfassung von 2D- und 3D-Seismikdaten, die verschiedene Ziele im gesamten Landpaket von MAX Power in Saskatchewan abdecken; 3) Bohrungen weiterer Bohrlöcher; und 4) allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Verwaltung und Marketing.

Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen eine Barprovision in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses des Angebots an den Platzierungsagenten und die Mitglieder der Verkaufsgruppe und gab 948.337 nicht übertragbare Makler-Optionsscheine (jeweils ein "Makler-Optionsschein") aus. Jeder Makler-Optionsschein kann bis zum 20. März 2028 zum Ausgabepreis zum Erwerb einer Stammaktie ausgeübt werden.

Eric Sprott erwarb über 2176423 Ontario Ltd., eine Gesellschaft, deren wirtschaftlicher Eigentümer er ist, 3.538.461 Einheiten zu einem Gesamtpreis von 4.599.999,30 $.

Bestimmte Führungskräfte, Verwaltungsratsmitglieder und Insider des Unternehmens haben im Zusammenhang mit dem Angebot insgesamt 3.620.010 Einheiten erworben. Ihre Beteiligung am Angebot stellt daher eine "Transaktion mit nahestehenden Personen" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen stützt sich auf Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(a) von MI 61-101, da die Beteiligung von Insidern an der Privatplatzierung 25 % des fairen Marktwerts der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigen wird. Das Unternehmen hat keinen Bericht über wesentliche Änderungen mehr als 21 Tage vor Abschluss des Angebots eingereicht, da die Einzelheiten des Angebots und die Beteiligung jeder "verbundenen Partei" des Unternehmens daran erst kurz vor Abschluss des Angebots festgelegt wurden und das Unternehmen das Angebot aus triftigen geschäftlichen Gründen zügig abschließen wollte.

Die Einheiten wurden gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten nach Teil 5A des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions, geändert durch die CSA Coordinated Blanket Order 45-935 - Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten (zusammenfassend die "Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten"), in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Quebec sowie in anderen qualifizierten Rechtsordnungen, einschließlich der Vereinigten Staaten, zum Verkauf angeboten. Die im Rahmen der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten ausgegebenen Wertpapiere unterliegen keiner gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Zulassung oder Registrierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert, und diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der anwendbaren Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten vorliegt.

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Abbildung 2: Bohrfoto aus Lawson, Genesis Trend (Nov. 2025)

Aktuelle Videos:

MAX Power bohrt bei Bracken

https://www.youtube.com/watch?v=mYcaVyU2yfY

Der Genesis Trend-Korridor:

https://youtube.com/shorts/IAgALH_s3mI

Lawson - Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

MAX Power bohrt in Kanadas erstem speziellen Wasserstoffbrunnen nach natürlichem Wasserstoff:

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

Das Video zeigt den historischen Beginn der Bohrungen bei Lawson auf dem Genesis Trend:

https://www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

Geschichte wird geschrieben in Lawson - Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

https://www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineral- und Energieexplorationsunternehmen, das sich auf die Umstellung Nordamerikas auf Dekarbonisierung konzentriert. Das Unternehmen ist ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff, wo es sich mit Genehmigungen für rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die ein Antrag gestellt wurde, eine dominante Position in Saskatchewan gesichert hat, die vielversprechende Explorationsgebiete mit großem Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen umfasst. Kanadas erste Bohrung, die speziell auf natürlichen Wasserstoff abzielt, wurde von MAX Power am Zielort Lawson im Genesis Trend durchgeführt und bestätigte ein funktionierendes unterirdisches System. MAX Power verfügt außerdem über ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die sich auf kritische Mineralien konzentrieren. Hervorzuheben ist dabei eine Diamantbohrung aus dem Jahr 2024 im Willcox Playa Lithium Project im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power, Homeland Critical Minerals Corp.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

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Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen über: die Interpretation von Explorations- und Bohrergebnissen; das potenzielle Vorkommen, die Größe, Kontinuität, Gewinnbarkeit und wirtschaftliche Rentabilität von natürlichen Wasserstoffansammlungen; den Zeitplan, Umfang, die Konzeption und den Erfolg der geplanten Bewertungs-, Test- und Bohrprogramme; die Weiterentwicklung der Lawson-Entdeckung hin zu einer möglichen Kommerzialisierung; die Entwicklung, Integration und voraussichtliche Nutzung von MAXX LEMI; und die umfassendere Strategie des Unternehmens im Bereich natürlicher Wasserstoff.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements, einschließlich unter anderem Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Arbeitsprogramme wie geplant durchzuführen, der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Ausrüstung und Personal, der behördlichen Fristen und Genehmigungen, der geologischen Kontinuität und der Eigenschaften der Lagerstätten, der Marktbedingungen und des Zugangs zu ausreichendem Kapital zu akzeptablen Bedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsrisiken; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen rechtzeitig zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Verfügbarkeit und Kosten von Ausrüstung und qualifiziertem Personal; geologische, geophysikalische und technische Unsicherheiten; Schwankungen der Rohstoff- und Energiepreise; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine geplanten Bohrungen oder damit verbundenen Programme wie derzeit vorgesehen oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abschließen wird oder dass solche Programme, falls sie abgeschlossen werden, erfolgreich sein oder zu einer kommerziellen Produktion führen werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gelten, finden Sie im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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