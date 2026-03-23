Mainz (ots) -In einer Zeit multipolarer Herausforderungen gibt die neue ZDF-Doku-Reihe "Die Diplomaten - Inside Auswärtiges Amt" so offene Einblicke in die deutsche Außenpolitik wie selten zuvor - und legt dabei auch die Grenzen diplomatischen Handelns offen. Über ein Jahr lang wurden deutsche Diplomatinnen und Diplomaten rund um den Globus mit der Kamera begleitet. Entstanden ist ein exklusiver Einblick in einen Job, der meist im Verborgenen stattfindet - und dessen Bedeutung in Zeiten globaler Krisen stetig wächst. Die vierteilige Reihe "Die Diplomaten - Inside Auswärtiges Amt (https://www.zdf.de/dokus/die-diplomaten-100)" ist ab Dienstag, 24. März 2026, 10.00 Uhr, in Web und App des ZDF zu sehen.Während der Krieg in der Ukraine die europäische Sicherheitsordnung infrage stellt, der Nahost-Konflikt eskaliert und sich der Kampf globaler Mächte verschärft, wird Diplomatie zum Balanceakt zwischen Einfluss und Ohnmacht. "Wenn Russland diesen Krieg gewinnen kann, dann verändert sich die komplette europäische Sicherheitsordnung", sagt Dominik Mutter, Politischer Direktor des Auswärtigen Amts, in einer Folge der vierteiligen Doku-Reihe. Entsprechend groß sei der Druck, gemeinsam mit Partnern handlungsfähig zu bleiben. Allianzen zu sichern, wird zur zentralen Aufgabe: "Wir sind gut beraten darin, uns über unsere eigenen Interessen sehr klar zu sein", betont Jens Hanefeld, deutscher Botschafter in den USA."Diplomatie-Maschine"Die Autoren Marisa Uphoff und Fabian Herriger konnten tief in die "Diplomatie-Maschine" eintauchen. Sie zeigen, wie Deutschland weltweit um Partner wirbt - auch in Regionen wie Fidschi oder Ruanda, etwa um auf internationalem Parkett Mehrheiten zu organisieren. Zugleich wird deutlich, wie begrenzt dieser Einfluss ist. In Israel erlebt Botschafter Steffen Seibert, wie Siedler in Ostjerusalem Fakten schaffen. Über deutsche Proteste sagt er: "Bislang hat es nicht viel bewirkt" - ein Satz, der die Grenzen diplomatischer Bemühungen in festgefahrenen Konflikten auf den Punkt bringt.Der Sonderbeauftragte für Syrien, Stefan Schneck, sagt: "Diplomatie ist dann erfolgreich, wenn man sie nicht sieht. Verhinderte Kriege sieht man nicht - und jeder Krieg ist ein Scheitern der Diplomatie."Verlassene BotschaftsgebäudeDie Serie erzählt auch Geschichten wie die von Amer Nahas, der jahrelang allein das verlassene Botschaftsgebäude in Syrien bewachte, während um ihn herum Raketen einschlugen. Solche Perspektiven erweitern den Blick auf Diplomatie als ein Netzwerk von Menschen, deren Arbeit weit über öffentliche Auftritte hinausgeht.Deutsche Außenpolitik"Ich muss in dieser Zeit eine Außenpolitik machen, die auf deutsche Interessen, auf europäische Interessen gerichtet ist", sagt Außenminister Johann Wadephul und beschreibt damit den Kurs in einer veränderten Weltlage. Seine Vorgängerin Annalena Baerbock bilanziert ihre Amtszeit rückblickend so: "Die dreieinhalb Jahre haben sich angefühlt wie drei Amtszeiten. Weil in diesen drei Jahren die Welt öfter mal aus den Fugen geraten ist."Die vierteilige Reihe zeigt Diplomatie nicht als abstrakte Staatskunst, sondern als konkrete, oft widersprüchliche Arbeit unter hohem Druck - zwischen strategischem Kalkül, moralischem Anspruch und politischer Realität.KontaktBei Fragen zu "Die Diplomaten - Inside Auswärtiges Amt" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Die Diplomaten - Inside Auswärtiges Amt" (https://presseportal.zdf.de/presse/detail/die-diplomaten-inside-auswaertiges-amt) erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Die Diplomaten - Inside Auswärtiges Amt" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/die-diplomaten-100)- Presseinformationen zu "Die Diplomaten - Inside Auswärtiges Amt" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/die-diplomaten-inside-auswaertiges-amt)- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die Doku-Reihe "Die Diplomaten - Inside Auswärtiges Amt" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/die-diplomaten) zur Preview im ZDF-Presseportal zur Verfügung.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6241008