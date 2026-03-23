Zum Wochenstart befinden sich die Aktienmärkte, genauso wie die Edelmetalle auf einer deutlichen Talfahrt. Das steckt hinter dem Abverkauf und das müssen Anleger jetzt unbedingt wissen. Der Blick ins Depot dürfte vielen Anlegern zum Wochenauftakt nicht besonders gefallen. Die Aktienmärkte befinden sich ebenso wie die Edelmetalle massiv unter Druck. Mit der Furcht vor einer weiteren Eskalation des Iran-Krieges signalisierte der DAX eine Stunde vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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