Instagram, Tiktok, Chats und Co.: Wann ist das private Handy am Arbeitsplatz gestattet - und wann nicht? Ein Fachanwalt erklärt, welche Regeln gelten. Kurz mal eine private Nachricht beantworten oder durch Social Media scrollen - was für viele im Alltag selbstverständlich ist, ist am Arbeitsplatz meistens unangebracht. Doch ein komplettes Smartphone-Verbot gibt es selten. Wann ist die Grenze bei der Nutzung des Smartphones also überschritten? Empfehlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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