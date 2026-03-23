© Foto: Alexander Heinl - picture alliance / dpa ThemendienstDer Markt kippt: Selbst Gold wird zur Liquiditätsquelle. Margin Calls, steigende Zinsen und Inflationsdruck treiben Verkäufe - ein klassischer "Sell Everything"-Moment.Gold hat seine Gewinne seit Jahresbeginn vollständig eingebüßt und steht weiter unter massivem Druck. Ausgerechnet ein Umfeld, das traditionell als Rückenwind für das Edelmetall gilt, wirkt derzeit als Belastung: Der eskalierende Konflikt im Nahen Osten treibt die Energiepreise nach oben, schürt Inflationsängste und verändert die Zinserwartungen grundlegend. Der Preis fiel zuletzt um knapp 9 Prozent und notierte zeitweise bei nur 4.105 US-Dollar. Damit Damit verzeichnet Gold den größten wöchentlichen Rückgang seit Jahrzehnten …Den vollständigen Artikel lesen
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