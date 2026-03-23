Neuss (ots) -Mit dem Frühling kommt neue Energie ins Zuhause und rund um Ostern auch die Zeit für ein gemütliches Frühstück oder einen gemeinsamen Brunch, bei dem Eier geklopft und Kaffee ausgeschenkt wird. Viele Haushalte nutzen die Tage davor für einen gründlichen Frühjahrsputz, damit Gäste und Familie die Feiertage in frischen, sauberen Räumen genießen können. Passend dazu startet Tineco (https://de.tineco.com/) eine attraktive Osteraktion: Vom 23. März bis 6. April 2026 sind ausgewählte Reinigungsgeräte bei MediaMarkt und OTTO mit deutlich reduzierten Preisen erhältlich. Die Aktion umfasst leistungsstarke Nass- und Akkusauger, die moderne Reinigungstechnologie mit komfortabler Bedienung kombinieren. Alle Modelle verfügen über ein 180° Lay-Flat-Design, mit dem sich auch schwer erreichbare Bereiche unter Möbeln reinigen lassen, sowie über die FlashDry-Funktion zur automatischen Reinigung und schnellen Trocknung der Bürstenrolle.FLOOR ONE S9 Artist Premium: High-End-Reinigung mit KomfortMit dem S9 Artist Premium richtet sich Tineco an Nutzer, die besonders viel Wert auf Leistung, edles Design und moderne Technologie legen. Das Premium-Modell verbindet eine kraftvolle Saugleistung mit einer eleganten, hochwertigen Gestaltung und intelligenten Sensoren, die Verschmutzungen automatisch erkennen und die Reinigungsleistung entsprechend anpassen. Dadurch wird stets genau die Leistung eingesetzt, die tatsächlich benötigt wird. Zusätzlich sorgen motorisierte Rollen für eine besonders leichte und komfortable Führung des Geräts, da sie den Anwender aktiv bei der Bewegung über den Boden unterstützen.Während der Osterdeals ist der S9 Artist Premium bei MediaMarkt (https://bit.ly/4b304bG)und OTTO (https://otto.me/47vmqSc) für 469* Euro statt 899 Euro UVP erhältlich. Das entspricht einer Ersparnis von 48 Prozent.FLOOR ONE S7 Max Pro: Gründliche Nassreinigung mit präzisem HochdruckwasserstrahlDer S7 Max Pro wurde für eine besonders gründliche Reinigung von Hartböden entwickelt. Neben seiner leistungsstarken Saug- und Wischfunktion setzt das Gerät auf einen Hochdruckwasserstrahl, der selbst hartnäckigen Schmutz effektiv löst. Unterstützt wird dies durch einen automatischen Scraper: das ist eine integrierte Gummilippe, die für eine streifenfreie Reinigung und konstant saubere Ergebnisse sorgt. Intelligente Sensorik passt zusätzlich die Reinigungsleistung automatisch an den Verschmutzungsgrad an.Im Aktionszeitraum vom 23. März bis 6. April ist der S7 Max Pro bei MediaMarkt (https://bit.ly/4sDoBLT)und OTTO (https://otto.me/4cwtWQg)für 399* Euro statt 649 Euro UVP erhältlich - ein Preisvorteil von 39 Prozent.FLOOR ONE S7 Stretch: Erschwinglicher Allrounder für flexible ReinigungIm Vergleich zu den stärker spezialisierten Premium-Modellen positioniert sich der Tineco FLOOR ONE S7 Stretch als besonders erschwinglicher Allrounder für den Alltag. Der Nass-Trockensauger kombiniert flexible Handhabung mit zuverlässiger Reinigungsleistung und eignet sich ideal für Haushalte, die eine vielseitige Lösung für die tägliche Bodenpflege suchen. Dank seines flachen Designs erreicht das Gerät auch schwer zugängliche Bereiche unter Möbeln oder Betten. Gleichzeitig sorgt die kombinierte Saug- und Wischfunktion dafür, dass Staub, Krümel und Flüssigkeiten in einem Arbeitsgang entfernt werden können.Im Rahmen der Osteraktion ist der S7 Stretch vom 25.März bis zum 31.März exklusiv bei OTTO (https://otto.me/3MQjUiD) für 299 Euro* statt 599 Euro UVP erhältlich - das entspricht 50 Prozent Rabatt.Mit den Osterdeals bietet Tineco eine gute Gelegenheit, moderne Reinigungstechnologie zu einem besonders attraktiven Preis zu erwerben. Ob schnelle Alltagsreinigung oder gründlicher Frühjahrsputz, die reduzierten Modelle unterstützen eine effiziente Bodenpflege und sparen Zeit und Aufwand im Haushalt.*Hinweis: Die finale Preisgestaltung erfolgt durch unsere Handelspartner. Daher kann der Preis variieren.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit seit drei Jahren in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Pressekontakt:martin.bui@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6241039