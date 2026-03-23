Leipzig (ots) -Der Bundesgerichtshof hat die rechtlichen Grenzen der Untervermietung neu justiert. Im Kern geht es um die Frage, ob Mieter aus der Untervermietung Gewinne erzielen dürfen oder ob diese lediglich der Kostendeckung dienen darf. Die Entscheidung schafft Klarheit, verschiebt aber auch bisherige Annahmen vieler Mieter, Vermieter und gewerblicher Anbieter.Der BGH macht deutlich, dass Untervermietung kein Geschäftsmodell ist, sondern eine Ausnahme mit klaren Grenzen. Hier erfahren Sie, was das Urteil konkret bedeutet, welche Spielräume bleiben und wo Mieter künftig mit rechtlichen Risiken rechnen müssen.Der Ausgangspunkt: § 553 BGBRechtliche Grundlage der Entscheidung ist § 553 BGB. Danach kann ein Mieter vom Vermieter die Zustimmung zur Untervermietung verlangen, wenn nach Abschluss des Mietvertrags ein berechtigtes Interesse entsteht.Dieses berechtigte Interesse ist traditionell weit verstanden worden. Es sollte Mietern ermöglichen, flexibel auf Veränderungen zu reagieren - etwa bei beruflicher Abwesenheit, familiären Umstellungen oder finanziellen Belastungen. Die Norm dient somit dem Erhalt des Wohnraums als Lebensmittelpunkt.Der Bundesgerichtshof konkretisiert nun, dass dieses Interesse nicht unbegrenzt ist. Insbesondere reicht es nicht aus, wenn die Untervermietung primär darauf abzielt, einen deutlichen wirtschaftlichen Überschuss zu erzielen.Differenzgewinn als entscheidendes KriteriumIm Mittelpunkt der Entscheidung steht die Frage des sogenannten Differenzgewinns. Gemeint ist der Betrag, der über die eigenen Miet- und Nebenkosten hinaus erzielt wird.Nach Auffassung des BGH verliert die Untervermietung ihren privilegierten Charakter, wenn sie strukturell auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist. Die Norm des § 553 BGB soll eine finanzielle Entlastung ermöglichen, nicht jedoch eine eigenständige unternehmerische Tätigkeit begründen.Damit wird klargestellt: Kostendeckung bleibt zulässig, systematische Überschüsse hingegen sind nicht vom gesetzlichen Anspruch gedeckt.Bedeutung für bestehende VertragsgestaltungenIn der Praxis betrifft die Entscheidung insbesondere Konstellationen, in denen Wohnungen auf Grundlage eines klassischen Wohnraummietvertrags angemietet und anschließend kurzzeitig oder möbliert weitervermietet werden.Viele Mietverträge enthalten Klauseln, die eine Untervermietung grundsätzlich erlauben. Das Urteil ändert an dieser Möglichkeit nichts. Allerdings verdeutlicht es, dass eine Zustimmung des Vermieters nicht automatisch eine uneingeschränkte wirtschaftliche Nutzung eröffnet.Entscheidend bleibt stets die Einordnung des Ausgangsvertrags. Wer Wohnraum zu privaten Zwecken angemietet hat, bewegt sich in einem anderen rechtlichen Rahmen als gewerbliche Betreiber.Klare Abgrenzung zur gewerblichen NutzungNicht erfasst von der Entscheidung sind gewerbliche Mietverhältnisse. Wird eine Immobilie auf Grundlage eines Gewerbemietvertrags angemietet, gelten andere Maßstäbe. Hier steht die Vertragsfreiheit im Vordergrund, sodass wirtschaftliche Nutzungskonzepte grundsätzlich zulässig sind, sofern sie vertraglich und öffentlich-rechtlich abgesichert sind.Auch Eigentümer, die ihre eigene Immobilie vermieten, unterliegen diesen Beschränkungen nicht. Das Urteil bezieht sich ausschließlich auf das Wohnraummietrecht.Die Entscheidung wirkt daher weniger als generelles Verbot, sondern vielmehr als präzise Abgrenzung zwischen privater Wohnraumnutzung und gewerblicher Tätigkeit. Genau an dieser Stelle wird die vertragliche Ausgangsbasis zum entscheidenden Faktor.Professionelle Struktur schafft RechtssicherheitIn der Praxis zeigt sich eine deutliche Trennlinie. Auf der einen Seite stehen Vermieter, die auf Grundlage eines klassischen Wohnraummietvertrags agieren und davon ausgehen, eine allgemeine "Airbnb-Erlaubnis" eröffne uneingeschränkte wirtschaftliche Möglichkeiten. Genau hier setzt das Urteil an. Auf der anderen Seite stehen Betreiber, die ihre Vermietung von Beginn an auf eine gewerbliche Grundlage gestellt und mit entsprechend ausgestalteten Mietverträgen gearbeitet haben. Diese Konstellationen sind von der Entscheidung nicht betroffen.Unternehmen wie die Sali Gruppe setzen seit Jahren konsequent auf gewerbliche Vertragsstrukturen und rechtssichere Nutzungskonzepte. Betreiber, die ihre Modelle in dieser Form aufgebaut haben, bewegen sich außerhalb der nun vom BGH entschiedenen Fallgestaltung.Das Urteil richtet sich daher nicht gegen professionelle Kurzzeitvermietung, sondern gegen Fehlannahmen im Wohnraummietrecht. Wer wirtschaftlich vermieten möchte, sollte die vertragliche Grundlage von Anfang an strategisch und juristisch sauber strukturieren.Einordnung und AusblickDer Bundesgerichtshof schafft mit seiner Entscheidung vor allem Rechtssicherheit. Die Untervermietung bleibt ein zulässiges Instrument, allerdings innerhalb klar definierter Grenzen. Für Mieter bedeutet das, bestehende Modelle noch einmal strukturell einzuordnen. Für Vermieter entsteht zugleich mehr Transparenz darüber, welche Nutzung vom gesetzlichen Anspruch gedeckt ist und welche nicht.Letztlich stärkt das Urteil die Systematik des Mietrechts. Es trennt private Kostendeckung von wirtschaftlicher Gewinnerzielung und sorgt damit für eine klarere Struktur innerhalb eines Marktes, der sich in den vergangenen Jahren stark professionalisiert hat.Wer Untervermietung betreibt oder plant, sollte daher die vertragliche Grundlage genau betrachten. Denn nicht die Vermietungsform an sich ist entscheidend, sondern der rechtliche Rahmen, in dem sie stattfindet.Über die Sali Consulting GmbH:Simon Reintjes, Geschäftsführer der Sali Gruppe, und Unternehmenssprecher Calvin Crustewitz zeigen Gastgebern, wie sich Immobilien rechtssicher und profitabel nutzen lassen. Mehr als 160 eigene Wohnungen und zahlreiche Partnerbetriebe setzen bereits auf das integrierte Sali-System. Mehr Informationen unter: saliconsulting.comPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deSali Consulting GmbHVertreten durch: Calvin Crustewitz und Simon Reintjesverwaltung@sali-homes.comhttps://saliconsulting.com/Original-Content von: Sali Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180902/6241033