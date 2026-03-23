Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Iran-Krieg hat die Märkte weiter fest im Griff, so die Deutsche Börse AG."Die Sorgenfalten sind gestern wieder deutlich größer geworden, nachdem Angriffe auf Energieanlagen am Persischen Golf die Angst vor Versorgungsengpässen erhöht haben", berichte Helaba-Analyst Ralf Umlauf. Zinssenkungen seien wohl vorerst vom Tisch. "Mittlerweile wird eher über Zinserhöhungen diskutiert", erkläre Anleihehändler Rainer Petz von Oddo BHF. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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