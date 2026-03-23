Der chinesische E-Auto-Hersteller Leapmotor hat sein erstes Innovationszentrum außerhalb seines Heimatmarkts eröffnet. Das von Stellantis unterstützte Unternehmen hat nun in der Parkstadt Schwabing in München Räumlichkeiten in einem Bürogebäude bezogen. Schwerpunkte des Standorts sind Forschung und Entwicklung sowie Design. Mit dem Leapmotor Europe Innovation Centre genannten Standort will das Unternehmen in eine neue Stufe seiner Internationalisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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