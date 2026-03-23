© Foto: Sven Hoppe - dpaDie Abwärtsbewegung und der Verkaufsdruck bei Silber halten auch zu Beginn der Woche an. Denn die Gründe für den Ausverkauf bestehen nach wie vor.Wer hätte das vor Jahresbeginn gedacht: Gold, und vor allen Dingen auch Silber, geraten massiv unter Verkaufsdruck und testen ihre jüngst gewonnenen Widerstände nun nach unten. Dabei war schon im Februar zu bemerken, dass Gold keine weiteren Widerstände nach oben mehr durchbrechen konnte; und so auch Silber, der "kleinere Bruder", verlor im Schatten des glänzenden Edelmetalls deutlich. An dem Fall und Crash von Silber lässt sich ablesen: Gold dominiert weiterhin das Wohl und Wehe von Silber. Sind die fetten Jahre jetzt vorbei? Interessant: …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE