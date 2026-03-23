Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) meldete heute die Einführung von zwei neuen Executive First D&O-Haftpflichtversicherungspolicen in der Schweiz: eine speziell für Gewerbe- und Industrieunternehmen, die andere für Finanzinstitute und Asset Manager.

"Schweizer Unternehmen und deren Führungskräfte stehen vor einem zunehmend komplexen Risikoumfeld", erklärte Christoph Kammermann, Head of Executive Professional Lines, BHSI Schweiz. "Mit unseren neuen Executive First D&O-Policen bieten wir einen klaren, aktuellen Versicherungsschutz, der speziell für die D&O-Haftpflichtgefahren von heute aufgebaut und mit der Rückendeckung der Finanzkraft von BHSI und der Philosophie: "CLAIMS IS OUR PRODUCT" versehen ist.

Die neuen Primary D&O-Lösungen spiegeln die Bereitschaft von BHSI wider, eine klare, massgeschneiderte Deckung mit einem einfachen und transparenten Bedingungswerk bereitzustellen. Die Policen decken die speziellen Bedürfnisse der Unternehmungen und Finanzfirmen ab und können auch als Teil multinationaler Programme strukturiert werden. Hierzu werden die Masterpolicen in der Schweiz ausgestellt und es steht ein Netzwerk für lokale Policen in mehr als 178 Ländern weltweit zur Verfügung.

"Diese Neueinführungen markieren einen weiteren wichtigen Meilenstein im Aufbau unseres nachhaltigen, langfristigen Geschäfts in der Schweiz", sagte Franco Masciovecchio, Country Manager, BHSI Schweiz. "Wir investieren weiter in den Aufbau unseres qualifizierten Teams, in die Erweiterung unserer Produktlinien und in die Stärkung langfristiger Geschäftsbeziehungen mit Maklern und Kunden im ganzen Land."

Zusätzlich zu der Executive First D&O-Haftpflichtversicherung bietet BHSI in der Schweiz auch Sachschaden- und Ertragsausfallversicherungen, Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherungen und multinationale Versicherungsprogramme für Unternehmenskunden an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ein Mitglied des Teams BHSI Schweiz und besuchen Sie https://www.bhspecialty.com/eu/switzerland-products.

In der Schweiz firmiert Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) unter Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL). BHIIL ist ein in England und Wales eingetragenes Unternehmen mit beschränkter Haftung, Registrierungsnummer 3230337 und eingetragenem Sitz in 4th Floor, St Botolph's Building, Houndsditch, London EC3A 7AW Vereinigtes Königreich. BHIIL ist eine Tochtergesellschaft der Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC), einer Gesellschaft mit Sitz in Nebraska, USA, die gewerbliche Sachversicherungen, Unfallversicherungen, Haftpflichtversicherungen für Angehörige der Heilberufe, Haftpflichtversicherungen für leitende Angestellte und Fachberater, Transaktionsversicherungen, Kautionsversicherungen, Seetransportversicherungen, Reiseversicherungen, Programmversicherungen, Unfall- und Krankenversicherungen, medizinische Stop-Loss-Versicherungen, Versicherungen für Hausbesitzer und multinationale Versicherungen anbietet. BHSIC und BHIIL sind Tochtergesellschaften der Versicherungsgruppe National Indemnity von Berkshire Hathaway, die über Finanzkraft-Ratings von A++ von AM Best und AA+ von Standard Poor's verfügen. Berkshire Hathaway Specialty Insurance hat seinen Sitz in Boston und verfügt über Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Barcelona, Brisbane, Brüssel, Calgary, Köln, Dubai, Dublin, Frankfurt, Hamburg, Hongkong, Kuala Lumpur, London, Lyon, Macau, Madrid, Manchester, Melbourne, Mailand, München, Paris, Perth, Singapur, Stockholm, Sydney, Toronto und Zürich.

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