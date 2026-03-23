Ein Telekomkonzern arbeitet sich nach Jahren der Neuaufstellung Schritt für Schritt zurück in eine starke Position. Der Fokus liegt wieder klar auf dem Kerngeschäft mit Mobilfunk und Breitband - 2 Bereiche, die für kontinuierliche Umsätze und eine hohe Stabilität im operativen Geschäft stehen. Genau dieser Strategiewechsel könnte jetzt für frische Impulse bei der Aktie sorgen.Operativ überzeugt das Unternehmen mit soliden Cashflows, steigenden Kundenzahlen und einer attraktiven Bewertung. Gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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