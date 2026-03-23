Software-Aktien sind zuletzt durch die Bank unter Druck geraten. Die Angst, dass Künstliche Intelligenz (KI) die Geschäftsmodelle zerstören könnte, trieb Anleger reihenweise aus den Werten. Doch darin ergeben sich auch enorme Chancen für Anleger. Der AKTIONÄR-Hot-Stock Zalaris ist ein gutes Beispiel.Denn das Unternehmen soll von Norvestor übernommen werden. Anleger konnten sich daraufhin auf eine satte Prämie von 40 Prozent im Vergleich zum Vortag freuen.AKTIONÄR-Redakteur Michel Doepke, der den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär