Die Aktie von TotalEnergies kann zum Wochenauftakt erneut zulegen. Rückenwind erhält die Dividendenperle wieder einmal in Form steigender Ölpreise, die sich seit Beginn der Angriffe durch die USA und Israel um rund 57 Prozent verteuert haben. Und nun hat Trump dem Iran eine Frist von 48 Stunden gesetzt, um die Straße von Hormus vollständig und "ohne Drohungen" freizugeben.Andernfalls drohte er mit gezielten Angriffen auf die Energieinfrastruktur des Landes. Teheran reagierte umgehend und stellte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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