Die Deutsche Rohstoff-Aktie kennt momentan keine Grenzen und eilt von Allzeithoch zu Allzeithoch. Das lag Mitte März bei rund 90 €; zuletzt korrigierte sie wieder etwas. Am Montag verliert sie aktuell leicht und steht bei 85,10 €. Wie geht es hier weiter? Kurstreiber: steigende Ölpreise Seit dem Angriff von Israel und der USA auf den Iran, explodierten die Preise für Öl und Gas. Das Problem ist, dass kaum noch Transporte durch die Straße von Hormus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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