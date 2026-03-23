Im Streit um einen Marderbiss in der Wohngebäudeversicherung zeigt das OLG Brandenburg, wie eng die Voraussetzungen für einen Versicherungsfall gezogen sind - und warum der Nachweis eines Schadens basierend auf den Versicherungsbedingungen im konkreten Fall nicht gelang. Im Mittelpunkt einer Entscheidung des OLG Brandenburg steht ein praxisrelevanter Streit aus der Wohngebäudeversicherung im Zusammenhang mit einem behaupteten Marderbiss. Der Versicherungsnehmer machte gegenüber seinem Versicherer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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