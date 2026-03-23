Ehningen (ots) -Der Engineering-Dienstleister Bertrandt wurde erneut von seinem langjährigen Partner afb social & green IT, Europas größtem gemeinnützigen IT-Unternehmen, für sein sozial-ökologisches Engagement ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt die erfolgreiche Zusammenarbeit im nachhaltigen Umgang mit IT-Ressourcen und unterstreicht Bertrandts konsequente Ausrichtung auf verantwortungsvolles, ressourcenschonendes Handeln.Im vergangenen Jahr übergab Bertrandt rund 5.000 gebrauchte IT- und Mobilgeräte an afb social & green IT. Sämtliche enthaltenen Daten wurden dabei zertifiziert gelöscht. Durch die Weiterverwendung und professionelle Aufbereitung der Geräte konnten rund vier Millionen Liter Wasser eingespart und sechs Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen werden. Besonders erfreulich: 82 Prozent der übergebenen Geräte konnten nach Datenvernichtung, Hardware-Test, Reparatur, Aufrüstung und Reinigung wieder vermarktet werden. Nicht mehr nutzbare Hardware wurde ressourcenschonend recycelt."Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Die Zusammenarbeit mit afb social & green IT zeigt, wie soziales und ökologisches Engagement Hand in Hand gehen können - von der sinnvollen Weiterverwendung funktionstüchtiger Geräte bis zur Förderung inklusiver Arbeitsplätze", sagt Markus Ruf, Mitglied des Vorstands der Bertrandt AG.Die Partnerschaft zwischen Bertrandt und afb social & green IT besteht bereits seit 2011. Seither verlängern beide Unternehmen gemeinsam die Lebensdauer von IT-Produkten, reduzieren Elektroschrott und fördern Kreislaufwirtschaft sowie soziale Teilhabe. Auch in Zukunft wollen beide Partner die Kooperation weiter ausbauen.Bertrandt verfolgt ambitionierte Nachhaltigkeitsziele: Bis 2030 sollen die verursachten Treibhausgasemissionen um 15 Prozent reduziert werden. Ab 2039 strebt das Unternehmen vollständige CO2-Neutralität an. Zusätzlich wird das Compliance-Management-System kontinuierlich weiterentwickelt. Mit der erneuten Auszeichnung durch afb social & green IT bestätigt Bertrandt seine Vorreiterrolle im verantwortungsvollen Umgang mit IT-Ressourcen - zum Schutz von Umwelt und Klima sowie zur Förderung gesellschaftlicher Verantwortung.Pressekontakt:Bertrandt AGBirkensee 171139 EhningenJulia SchmidCorporate CommunicationsMobil: +49 (0)16098628706E-Mail: presse@bertrandt.comwww.bertrandt.comOriginal-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14016/6241130